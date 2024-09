Gasi se ABA liga? Oglasio se Nebojša Čović: Srbija to može da napravi!

Predsjednički kandidat na izborima u KSS Nebojša Čović govorio o budućnosti srpske košarke.

Izvor: MN PRESS

Dugogodišnji predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović mogao bi uskoro da se vrati na funkciju predsjednika Košarkaškog saveza - svojevremeno je bio na čelu jugoslovenske, a sada bi mogao da predvodi i srpsku košarku. Ovog puta sačekao bi ga veliki zadatak, da organizuje novu ligu u Srbiji i klubovima pomogne da napuste ABA ligu.

Kandidat za predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović dao je svoje mišljenje o formiranju košarkaške ligi u Srbiji, što bi automatski značilo i izlazak srpskih klubova iz regionalnog takmičenja. Ekipe Vršca i Slobode iz Užica već su saopštile da ne žele da igraju da ABA 2 ligu, što su mnogi shvatili kao naznaku formiranja domaćeg takmičenja.

"Mislim da je moguće i mislim da Srbija to može da napravi. Mislim da je vrijeme u kojem je to potrebno. Regionalna liga ima puno neizvjesnosti. Znate, mi smo prvaci regionalne lige, da bismo igrali Evroligu, morali smo da platimo 750.000+250.000 evra. Takođe, ne vidim elemente razvoja regionalne lige", rekao je Čović.

Aktuelni predsjednik Crvene zvezde smatra da ni u regionalnim okvirima nije previše popularna ideja o ABA ligi, koja se već više od 20 godina na ovim prostorima, uz povremene "gostujuće" timove kakav je ove sezone Dubai. "Neki od nacionalnih saveza poput, djelimično slovenačkog i hrvatskog, kao i Saveza BiH nisu previše raspoloženi za regionalnu ligu. Regionalnu ligu u velikoj mjeri finansira Srbija. Naravno, nisam pristalica ishitrenih odluka i rješenja, ali sve to ukazuje da Srbija mora da misli i profesionalnoj ligi, takođe, o razvojnoj ligi. Imate jako težak period prelaska iz juniora u seniore. Košarka se strašno brzo mijenja i to treba pratiti. Ono što ostaje izvjesno, to je, i kada bismo napravili našu ligu, kako idemo u evropska takmičenja. Vrijeme koje je pred nama nosi strategiju, razmišljanja, projekte", dodao je Nebojša Čović.

Tokom gostovanja na RTS Čović je upitan i za značaj koji Evroliga ima na srpsku košarku, a nakon toga je pomenuo i nacionalni tim za koji smatra da je ostvario nevjerovatne rezultate u prethodnom periodu. Po riječima košarkaškog radnika koji će vjerovatno biti prvi čovjek srpske košarke, taj sport je najveći srpski brend.

"Znači dosta. Dva evroligaška tima. Znači i za Beograd i za srpsku košarku. Na kraju krajeva, mi smo i sa rezultatima pokazali da je najveći srpski brend košarka, uz uvažavanje vaterpola. Naravno, ne mogu da ih zaobiđem, ali vaterpolo igra 15-20 zemalja, a košarku igra 180 zemalja. Nisam Novaka Đokovića zaboravio, ali to je individualni sport", rekao je Čović i osvrnuo se na reprezentaciju: "Od kada je Srbija postala samostalna. Mi imamo četiri srebra i jednu bronzu. za tako malu zemlju... Malo je falilo da se na Olimpijskim igrama napravi još bolji rezultat. Mislim da je država to shvatila."