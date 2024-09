Ponikao u Zvezdi, voli Partizan - Lakić za MONDO najavljuje: "Bićemo problem svima"

Arijan Lakić u Partizan je došao iz Zadra iz kojeg je ispraćen kao veliki i važan igrač tog tima. Došlo je vrijeme da nastavi karijeru na višem nivou, a u razgovoru za MONDO otkio je da ga to ne brine i da jedva čeka da da svoj maksimum na terenu.

Sa osmijehom na licu i vidno ponosan što je tu gdje jeste - u Partizanu - Arijan Lakić je pristao da priča za MONDO na otvorenim vratima za novinare. Poslije sjajne sezone u Zadru, organizator igre crno-bijelih vratio se u rodni grad, govorio je o odluci o kojoj ni trenutka nije razmišljao, o tranziciji između Jadrana i Evrolige, kao i o novim saigračima.

Čudnu sezonu Partizana najavila je potpuna rekonstrukcija tima, potom ju je pratila i nesvakidašnja najava igrača na crno-bijeloj simfoniji, kad smo 19. avgusta napokon saznali ko je zvanično postao dio porodice u Humskoj. I dok su brojna imena bila "javna tajna", za jednog igrača bilo je sigurno da će obući crno-bijeli dres, pošto je to trener ZadraDaniel Jusup objelodanio jednom intervjuu riječima: "Šta da kažem, rasplakao sam se kada sam čuo da odlazi. Fantastičan mladić, izuzetan radnik. Drago mi je zbog njega i njegove sjajne familije, znam da ga očekuje izazovan period jer nije mala stvar preći u Partizan", ispričao je tada Jusup i potvrdio o kakvom igraču se radi...

Sigurno je da, poslije takvih riječi, nije lako otići iz kluba koji je toliko pružio jednom mladom momku. Sentimentalne riječi trenera veoma su značile novom igraču Partizana Arijanu Lakiću. "Kao što je on bio emotivan, tako sam bio i ja. Zbližite se sa tim ljudima, pa i sa navijačima koji su bili nevjerovatni. Za ove sve godine koje sam ja proveo tamo, kroz taj težak put koji sam prošao i kroz težak rad isplati se sve, na kraju osjetite tu emociju", ispričao je Lakić.

Lakić je tokom juniorskih dana igrao u Crvenoj zvezdi, potom je karijeru nastavio u Osijeku, Borcu iz Čačka i Sparsima iz Sarajeva, prije nego što je došao u Zadar. Da njegova igra ide uzlaznom putanjom govori i statistika. Primjera radi, prije dvije godine (2022/23) Lakić je na terenu prosječno provodio nešto više od 20 minuta i za to vrijeme bilježio šest poena, 2,7 skokova i 2,5 asistencije. Godinu dana kasnije igrao je 12 minuta više (32), davao 9,6 poena, hvatao 3,9 lopti i dijelio 3,4 asistencije. Dvije sezone u klubu iz Hrvatske pomogle su momku rođenom u Beogradu da se afirmiše i preporuči Željku Obradoviću.

Na spomen dolaska u Partizan Lakić jasno kaže: "Ni sekundu nisam razmišljao kad sam dobio ponudu, vjerovao sam da će to doći. Kad se desilo, odmah sam prihvatio, shvatio sam da me čeka veliki rad i da mi treba mnogo vremena da budem spreman za ovo, ima tu još vremena i prostora za rad i treninge, ali jedva čekam da dam sav svoj maksimum", rekao je Lakić.

Novi klub i nova sredina donijeli su i nove izazove. Parni valjak izgleda u sasvim drugačije u odnosu na izdanje iz prethodne sezone, a momci protiv kojih je Lakić igrao potpuno su zamijenjeni. Sada su tu neki novi igrači, a o njima bivši plej Zadra kaže: "Čini mi se da je ekipa super. Izgleda odlično energetski, pozitivno je sve i momci su dobri. A i na terenu izgledamo isto", kroz osmijeh je konstatovao Lakić, pa nastavio: "Izgledamo dobro energetski, ma vrhunski, kako treba - kako doliči Partizanu. Jedva čekam da nas navijači vide takve, da damo sve od sebe svaku utakmicu", sa puno samopouzdanja govorio je Lakić o saigračima.

Nema straha od Evrope

Ponosan i zadovoljan zbog dolaska u crno-bijeli tabor Lakić ne razmišlja mnogo o pritisku koji ga očekuje u Evropi. Ne brine ga čak ni tranzicija iz regionalnog takmičenja u Evroligu. "Vjerovao sam da će doći do saradnje sa Partizanom, radio sam svaki dan na tome da postanem dio ovog tima i sad kad sam ovdje, ne bih da kažem osjećam se prirodno, ali kao da mi je normalno da budem ovdje. Znam da mi treba vremena da se uklopim u to, to je najozbiljniji nivo Evrope, ali ja se osjećam srećno i spremno da pomognem ekipi šta god je potrebno", rekao je.

U pripremnom periodu Partizan je izvojevao tri trofeja, predstavio novu ekipu i moćnom igrom nagovijestio da će biti "prijetnja" na terenu u ovoj sezoni. Iz perspektive Lakića postoji još mnogo segmenata na kojima tim treba da poradi. "Dobra je stvar što smo pripremni period prošli kako je trebalo, ima tu još dosta stvari koje treba popraviti, trebaće vremena", konstatovao je organizator igre Partizana.

Na kraju, Lakić je rekao ono što svi Grobari žele da čuju: "Spremni smo i mislim da ćemo biti problem svima".