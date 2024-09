"Mnogi klubovi kopiraju Partizan": Dejvis za MONDO ispričao kako ga je Željko ubijedio i koliko može novi tim!

Brendon Dejvis je u opširnom intervjuu za MONDO pričao o dolasku u Partizan, razgovoru sa Željkom Obradovićem, ulozi lidera i zamjenika kapitena...

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Špansko sunce u Valensiji zamijenio je Beogradom. Odlučio je Brendon Dejvis (33) da poslije veoma dobre sezone u Španiji promijeni klub i da potpiše za Partizan. Nije mu dugo trebalo da se nametne i da postane jedan od lidera u novoj ekipi. Najbolji pokazatelj toga je odluka Željka Obradovića da ga postavi za zamjenika kapitena.

Prilikom razgovora sa nekoliko igrača Partizana gotovo jednoglasno su istakli američkog košarkaša kao lidera. Upravo je to bilo jedno od prvih pitanja na koje je odgovorio tokom intervjua za MONDO. "To je jedna od stvari koju je Obradović tražio od mene kada sam dolazio. Prihvatio sam tu ulogu, idem polako, tražio je samo da budem svoj", počeo je Dejvis.

Nije mu bilo teško da prelomi i da kaže "da" trofejnom stručnjaku. "Svelo se na razgovor sa Željkom, sve je stavio na sto, rekao mi je šta očekuje, šta traži, složili smo se sa svim i tranzicija je za sada laka."

ZAMENIK KAPITENA I UTICAJ OBRADOVIĆA

Jedno od obaveznih pitanja za njega bilo je o novoj ulozi, pošto je postavljen za zamjenika kapitena. "Velika mi je čast, ne traži mi da budem niko drugi osim svoj. Kada Vanja nije tu, onda preuzimam tu dužnost i to je neka posebna odgovornost i nešto na čemu možeš da budeš zahvalan."

U bogatoj karijeri igrao je u NBA ligi (Filadelfija i Bruklin), pa je u Evropi nosio dresove Šalona, Varezea, Monaka, Žalgirisa, Barselone, Armanija i Valensije. Šta to čini Obradovića drugačijim? "Njegov rezime, titule, o tome je bespotrebno pričati. Mnogi treneri sa kojima sam radio su se oslanjali ili učili od Obradovića. Sada i ja učim direktno od izvora. To je posebno iskustvo za mene, volim da učim, da napredujem, ne uzimam to zdravo za gotovo."

"NEBO JE GRANICA ZA NAS"

Vidi opis "Mnogi klubovi kopiraju Partizan": Dejvis za MONDO ispričao kako ga je Željko ubijedio i koliko može novi tim! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Ističe američki košarkaš da je potrebno i malo strpljenja da se novi tim uhoda, ali da sve ide po planu. "Da, idemo u pravom smjeru, ima mnogo prvih stvari. Nekima je prvi put da igraju u Evroligi, nekima prvi put u Evropi, za neke je prvi put na ovako visokom nivou, za mene je prvi put da sam u potpuno novom sastavu i da sam jedan od iskusnijih u ekipi. Sve to su neke nove stvari i za sada imamo pravi način razmišljanja, tim je na prvom mjestu i pratimo ono što trener traži od nas. To je najbolji recept za uspjeh."

Vjeruje da će sve doći na svoje. "Imamo dosta noviteta u timu, pa je najvažnije da svi budemo na istim talasnim dužinama, da igramo za tim i da pratimo plan igre do posljednjeg detalja. Idemo polako, vidi se to i na treninzima, imali smo uspješan pripremni period. Sazrijevamo i nebo je granica za nas."

"MNOGI KLUBOVI KOPIRAJU PARTIZAN"

Pogledajte 05:00 Brendon Dejvis intervju za MONDO Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nezaobilazna tema bili su navijači i atmosfera koju pristalice Partizana prave u dvorani. "Igrati ovdje je nešto posebno, bilo protiv vas ili kada su uz vas, mnogi klubovi pokušavaju da kopiraju ovo što se dešava ovdje. Ja volim tu energiju sa tribina, bilo da su protiv mene ili uz mene, jedva čekam da to osjetim, uzbudljivo je."

Na vječitom derbiju će osjetiti i kako izgleda kada je beogradska Arena protiv njega, na mečevima kada Crvena bude domaćin. "Kada su svi protiv tebe, to je nešto što i mene tjera da budem još bolji. Imali smo situaciju sa koronom kada smo igrali pred praznim tribinama i to je promijenilo moju perspektivu. Od tada sam shvatio koliko su navijači važni za košarku. Ne smije to da se ignoriše i ovo je vjerovatno najbolje mjesto da to doživite."

"SRPSKI? NEKE RIJEČI SU MI REKLI DA ZABORAVIM"

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Kako se Dejvis snalazi sa srpskim jezikom za sad? "Mnoge riječi koje sam naučio nisu neke koje bi trebalo da kažem pred kamerom. Neke možda izgovorim, a ne znam značenje, pa mi saigrači priđu i kažu da bi bilo možda bolje da zaboravim tu riječ. Trudim se da učim jezik gdje god da igram, da bih mogao da pričam sa ljudima. Srpski je težak jezik, vremenom će da bude bolje."

Za kraj je uputio poruku navijačima. "Budite spremni za posebnu sezonu, imamo navijače koji su uz vas bez obzira na sve. Očekuju da uvijek dajete sve od sebe, ja sam takav tip igrača i nadam se da mogu da vodim po primjeru, da će saigrači da urade isto i da ćemo igrati i za navijače i za sebe i da ćemo imati sjajnu sezonu", zaključio je Dejvis intervju za MONDO.