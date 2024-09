"Potrudiću se da napravim svoju priču u Partizanu": Mario Nakić za MONDO o savjetu koji mu je dao otac Ivo

Mario Nakić, sin proslavljenog košarkaša Iva Nakića, ovog ljeta je zadužio dres Partizana. U razgovoru za MONDO otkrio je šta za njega znači dolazak u Humsku i rad sa trenerom Željkom Obradovićem.

Često se kaže da je Partizan dio porodične tradicije, među tim primjerima je i familija Nakić. Ivo Nakić davne 1986. je došao u Humsku, ostavio je veliki trag i između ostalog bio je dio crno-bijelih u legendarnoj sezoni 1992. kad je sa Željkom Obradovićem na čelu "pokorio" Evropu. Uz krilaticu "gdje ja stadoh ti produži" došao je i njegov sin Mario. Talentovani mladić rođen je 14. juna 2001. u Beogradu, visok je 202 centimetara, igra na poziciji krila i njegov dolazak u Partizan dugo se čekao i najavljivao. U razgovoru za MONDO govorio je o savjetima oca, novoj ekipi i ulozi najtrofejnijeg trenera Evrope.

U potpuno rekonstruisanom timu Partizana, našla su se i sedmorica domaćih igrača. Svaki od njih razumije istoriju kluba i iz nekih svojih razloga je postao dio tima Željka Obradovića. Kad je dolazak Nakića u pitanju odluka bivšeg igrača Igokee m:tel bila je logičan sljed događaja. "Partizan je klub koji volim cijeli život i za koji navijam, dio je moje porodice. Za mene je ovo privilegija i kao što sam mnogo puta rekao ovo je ostvarenje sna i srećan sam što sam ovdje", započeo je Nakić.

Osim Mitra Bošnjakovića i Nakić se razvijao u Realu iz Madrida, od 2015. do 2021. bio je dio "kraljevskog kluba", potom Andore i Igokee. I pored pozamašne internacionalne karijere krilni igrač crno-bijelih prije dolaska u Partizan slušao je brojna uputstva. "Dobijao sam dosta savjeta i od oca i od drugih ljudi", ispričao je Nakić, a na pitanje da li bi izdvojio neki rekao je: "Da radim, treniram jako, da maksimalno budem posvećen i da sam skoncentrisan na svakom treningu. Da se borim i radim kao nikad jer se ovakva šansa ne dešava često - da se igra u Partizanu. I to trenutno u ovakvom Patizanu koji igra Evroligu, nadam se da ću iskoristiti tu šansu koju sam dobio".

Bivši igrač Reala u Partizan je došao poslije sezone života u Igokei - najbolju utakmicu, statistički, odigrao je protiv FMP-a kad je upisao 20 poena i šest skokova, sa ideksom korisnosti 21 procenat. Nastavio je Nakić u dobrom ritmu i na otvaranju ligaškog dijela takmičenja. Dokazao je sin proslavljenog košarkaša da će tokom sezone uvijek biti na pravom mjestu, pa je na debiju protiv Borca iz Čačka zabilježio osam skokova što je ujedno bio u najveći učinak na meču u odnosu na sve ostale igrače sa obje strane terena.

"Pravim svoju priču u Partizanu"

Veliki uspjesi i istorijsko naslijeđe nekada mogu da budu veće breme nego čast. A, između ostalog i Partizan je sastavio tim od kojeg se mnogo očekuje u predstojećoj sezoni. "Nemam pritisak. Ako ga i imam onda je to dobar pritisak, onaj sportski. Meni ovo dosta znači, zbog mog oca, ali ne gledam to kao pritisak, ja imam svoj put, svoju karijeru i nadam se da ću ostaviti trag kao što je on ostavio. Svakako ću se potruditi da napravim svoju priču u Partizanu", samopouzdano je rekao Nakić.

Rijedak je slučaj da se jedan tim gradi "iz korijena". Bez obzira na činjenicu da su svi u timu novi, Mario smatra da nema mnogo razlike između ustaljene ekipe i situacije kakva je u Humskoj. "Da sam došao u ekipu koja je već bila u klubu ili da je nova svakako bih se borio za svoje mjesto i dokazivao kroz minute. U bilo kojoj situaciji mi ne bi bilo lako. Što se nove ekipe tiče vjerujem da smo jako konkurentni, dosta igrača može da pokrije više pozicija, jako talentovana ekipa, čak i fizički, imamo vrhunske momke. Imamo jako dobru hemiju i nadam se da će tako i biti", rekao je Nakić.

Rad sa Željkom Obradovićem

Na kraju, rad sa najtrofejnijim trenerom Evrope je motiv više da se postigne veliki uspjeh. Poslije pripremnog perioda, utisak je izvanredan. "Prezadovoljan sam, rad iz dana u dan je stvarno fantastičan i intenzivan. Radi se mnogo, ali se radi i dobro. Velika pažnja se posvećuje detaljima. Poslije svakog treninga mislim da sam naučio dosta stvari i da sam napredovao dosta", zaključio je Nakić.

