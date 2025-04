Partizan prvi put u istoriji završio sezonu bez greške: Svaki meč trijumf, pobijedili crveno-bijele na 4 derbija

Rukometaši Partizana završili su regularni dio sezone u Super rukometnoj ligi Srbije bez poraza.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana savladali su Kolubaru u posljednjem kolu Super rukometne lige i prvi put u istoriji kluba završili prvi dio prvenstva sa maksimalnim učinkom. Crno-bijeli su slavili u Lazarevcu rezultatom 26:32 (12:18) i tako zabilježili 22. trijumf u šampionatu. Protivnika u polufinalu plej-ofa najbolji tim regularnog dijela će dobiti nakon što se odigra plej-in, u kom će se za preostala dva mjesta boriti Metaloplastika, Dinamo, Dubočica 54 i Radnički.

Iako posljednji susret nije imao rezultatski značaj ni za Lazarevčane ni za izabranike Đorđa Ćirkovića, crno-bijeli su imali poseban motiv da se iz SRC ,"Kolubara" vrate sa dva boda. Već na startu su domaćinu stavili do znanja ko je lider na tabeli i u desetom minutu poveli 1:8. Kapiten Zečević je u prvom poluvremenu bio nerješiva enigma za "krtice", pa je već do odlaska na pauzu na svom kontu imao sedam pogodaka. Partizan je u drugom poluvremenu u nekoliko navrata imao plus osam i to je najveća prednost crno-bijelih na meču. Domaćin je u završnici smanjio razliku na konačnih 26:32, a onda je slavlje zbog istorijskog uspjeha moglo da počne.

Kapiten Nikola Zečević bio je najefikasniji u pobjedničkom sastavu sa osam golova, a pratili su ga Lazar Anđelković sa šest i Luka Barjaktarović sa pet pogodaka. Said Heidarirad je utakmicu završio sa osam odbrana i ponio MVP priznanje, dok je mladi golman Nikola Zorić dopisao šest.

Izvor: Maja Nastić

Pivotmen Nemanja Ratković srećan je zbog velikog uspjeha kluba, ali i zbog povratka na teren poslije duže pauze.

"Ovo je istorijski trenutak za Partizan i želim najprije da čestitam saigračima na fantastičnoj igri. Zaista smo ozbiljno pristupili večerašnjoj utakmici, bili smo fokusirani od izlaska na teren i već na startu smo poveli 8:1. Dobro smo igrali u odbrani, vukli polukontru i zadovoljan sam svojim povratkom poslije povrede i dva i po mjeseca pauze. Saigrači su me podržali i pomogli mi da prebrodim taj period. Srećan sam što sam dio ekipe koja se upisala u istoriju i nadam se da ćemo u ovom ritmu nastaviti do duple krune. Već u četvrtak igramo polufinale Kupa sa Metaloplastikom, koja je uvijek nezgodan protivnik u Beogradu. Pozivam navijače da nas podrže u što većem broju i naravno da svi priželjkujemo da Partizan odbrani trofej. Daćemo sve od sebe da tako i bude", istakao je Ratković.

Partizan je ove sezone dva puta pobijedio Vojvodinu, lako je savladao Crvenu zvezdu u oba derbija, a uspio je da dođe do pobjeda i u nekoliko mečeva u kojima je bio ozbiljno oslabljen. Sada se čeka završnica kako kupa tako i borba za trofej u plej-ofu Super rukometne lige.