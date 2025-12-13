Monako izgubio poslije +17, Spanulis izgubio živce: 10 sekundi ponavljao jednu riječ i bjesnio

Vasilis Spanulis je ponavljao riječ "košarka" i govorio da se ona ovako ne igra. A kako i ne bi poslije onoga što su uradili njegovi igrači.

U Evroligi smo ovog vikenda gledali nekoliko nevjerovatnih preokreta. Partizan je od 60:44 koliko je gubio u trećoj četvrtini stigao do pobjede 79:76 nad Crvenom zvezdom. Nije Zvezda jedini tim koji je ispustio takvu prednost, to je uradio i Monako. Iako je Monako vodio 67:50 na kraju je Fenerbahče uspio da pobijedi 92:86 u gostima i bio je jako bijesan Vasilis Spanulis poslije te utakmice.

"Ništa. Loše smo se ponašali. Nije to košarka. To je loša košarka, nije moja košarka, to je ružna košarka i nikada nećete osvojiti titule sa ovakvom košarkom", rekao je poslije meča vidno ljuti Spanulis. Poslušajte ga:

Vassilis Spanoulis: "Bad behavior. This is not basketball. Bad basketball. Ugly basketball.



You'll never win titles with this basketball"



Monaco BLEW A 17-POINT LEAD in the loss to Fenerbahce

Na kraju je Fenerbahče do pobjede vodio Tejlen Horton Taker sa 24 poena, Kem Birč je imao 15, Devon Hol 13, Vejd Boldvin 12, a Bonzi Kolon 10. Kod Monaka Majk Džejms je imao 20, Alfa Dijalo 18 poena, Hejs 12, a Nikola Mirotić 11. Poslije ovog meča Fenerbahče i Monako imaju po 9 pobjeda.

