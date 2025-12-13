logo
Monako izgubio poslije +17, Spanulis izgubio živce: 10 sekundi ponavljao jednu riječ i bjesnio

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vasilis Spanulis je ponavljao riječ "košarka" i govorio da se ona ovako ne igra. A kako i ne bi poslije onoga što su uradili njegovi igrači.

Vasilis Spanulis bijesan poslije poraza Monaka ponavljao riječ košarka Izvor: x.com/Eurohoopsnet

U Evroligi smo ovog vikenda gledali nekoliko nevjerovatnih preokreta. Partizan je od 60:44 koliko je gubio u trećoj četvrtini stigao do pobjede 79:76 nad Crvenom zvezdom. Nije Zvezda jedini tim koji je ispustio takvu prednost, to je uradio i Monako. Iako je Monako vodio 67:50 na kraju je Fenerbahče uspio da pobijedi 92:86 u gostima i bio je jako bijesan Vasilis Spanulis poslije te utakmice.

"Ništa. Loše smo se ponašali. Nije to košarka. To je loša košarka, nije moja košarka, to je ružna košarka i nikada nećete osvojiti titule sa ovakvom košarkom", rekao je poslije meča vidno ljuti Spanulis. Poslušajte ga:

Na kraju je Fenerbahče do pobjede vodio Tejlen Horton Taker sa 24 poena, Kem Birč je imao 15, Devon Hol 13, Vejd Boldvin 12, a Bonzi Kolon 10. Kod Monaka Majk Džejms je imao 20, Alfa Dijalo 18 poena, Hejs 12, a Nikola Mirotić 11. Poslije ovog meča Fenerbahče i Monako imaju po 9 pobjeda. 

