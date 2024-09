Frenk Kaminski je poslije Partizana otišao u NBA ligu.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Frenk Kaminski se poslije sezone u Partizanu vratio u NBA ligu. Potpisao je ugovor sa Finiksom. Njegova agencija potvrdila je da je došlo do saradnje, ali nije navedeno na koji vremenski period. Biće to za njega povratak u Sanse gdje je igrao od 2019. do 2022. godine.

Amerikanac je prošle godine odlučio da se oproba u Evropi, potpisao je za Partizan, ali se na kraju ispostavilo da to nije bilo dobro ni za jednu stranu. Uz povremene dobre partije u napadu, njegov mnogo veći problem bila je odbrana i to su rivali često koristili za lake poene.

Uz to nije ostvario ni pretjerano dobru povezanost sa navijačima, pa u njegovom slučaju nisu previše žalili kada je saopšteno da on neće ostati u Partizanu. Podsetimo, on je odmah poslije finala ABA lige i poraza od Crvene zvezde odlučio da napusti Srbiju i vratio se kući.

Vidi opis Partizanov promašaj se vratio u NBA ligu: Igraće sa Kevinom Durentom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 8 8 / 8

Tada su se pojavile i informacije da se odrekao jedne ili dvije posljednje plate kako bi ranije otišao iz kluba i kako ne bi igrao u domaćem takmičenju. Sada će opet da se oproba u NBA ligi i igraće zajedno sa Kevinom Durentom, Devinom Bukerom, Bredlijem Bilom...