Neću to da pokazujem, nisam takav! Intervju: Šta Željko traži od Pokuševskog i zašto ovo krije od svih?

Aleksej Pokuševski je u intervjuu za MONDO pričao o dolasku iz NBA u Partizan, Željku Obradoviću, igranju za reprezentaciju Srbije...

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

U NBA ligi nije uspio da se nametne, htio je minute, željan je dokazivanja i namjerava da pokaže svima da može da igra protiv najboljih. U pitanju je Aleksej Pokuševski (22). Mladi srpski košarkaš riješio je da se vrati u Evropu i da potpiše za Partizan, klub za koji navija.

Nekoliko puta u prošlosti bio je na utakmicama voljenog kluba, kao navijač, sada je obukao dres i u potpuno novom timu crno-bijelih hoće da se nametne Željku Obradovića. "Tranzicija iz NBA u Evropu ide fenomenalno. Uklopili smo se sa ljudima, uzbuđeni smo što ćemo igrati pred navijačima", počinje Pokuševski intervju za MONDO.

U glavi je prelomio da se vrati u Evropu iz nekoliko prostih razloga. "Generalno, nisam razmišljao da li ću ostati u NBA ili ću doći u Evropu, već da vidim gdje mi je bolja situacija. Da sa 22 godine imam dobar trening, dobrog trenera i da zaslužim svoje minute. Srećan sam što sam donio ovu odluku, vidjećemo kako će ići."

ŽELJKOVI ZAHTJEVI I IGRA U ODBRANI

Izvor: Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

U pripremnom periodu i u prvom meču protiv Borca vidjelo se da mu Obradović vjeruje i da vidi potencijal. "Željko traži da budem strpljiv u napadu, da budem što agresivniji u odbrani i da treniram dobro."

Upravo je na meču u Atini protiv Panatinaikosa najviše impresionirao, prvenstveno zbog odbrane. "I meni je glavna stvar defanziva, mogu na taj način da 'kupujem' vrijeme na terenu, ostalo će doći na svoje."

Logično, jedno od pitanja bilo je i šta je razlika koju je do sada primijetio kada je u pitanju igra u NBA i Evropi. "Fizikalnost. Ne da su igrači ovde jači, nego drugačija vrsta fizikalnosti. Drugačije se guraju igrači na niskom postu, drugačije je i suđenje, mali detalji za koje treba malo vremena, ali je sve okej."

Ispričao nam je i čime je zadovoljan do sada i šta očekuje od sebe u Evroligi. "Ja sam prezadovoljan time što ekipa ima fenomenalnu energiju i pristup treninzima i utakmicama. Srećan sam zbog toga. Ja znam da uvijek mogu više i bolje i da napredujem, zadovoljan sam svojim napretkom. Treba da budem još jači i agresivniji. Što se Evrolige tiče, radujem se puno što ću igrati pred navijačima. Neko novo iskustvo za mene. Da krene, pa da vidimo kako će da izgleda u Evroligi."

ZAŠTO NE POKAZUJE REAKCIJE?

Vidi opis Neću to da pokazujem, nisam takav! Intervju: Šta Željko traži od Pokuševskog i zašto ovo krije od svih? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

I prilikom predstavljanja tima i u nekoliko drugih situacija vidjelo se da Aleksej ne pokazuje emocije. To je jedna od tema među navijačima na društvenim mrežama. Zašto je to tako? "Generalno nisam nešto sad, ako sam srećan, neću to da pokazujem, niti kada sam mnogo tužan ili bijesan. Miran sam dečko, opušten. Srećan sam kada su lijepe stvari u pitanju, nekako mi više prija da sam miran. Možda se promijeni pred 20.000 ljudi, sigurno kada te publika pogura."

Nije previše htio da priča o ciljevima. "Timski ne znam kakve ciljeve možemo da imamo, jer se zna šta se očekuje kada si u Partizanu. Kako vrijeme bude prolazilo, slika će da bude čistija. Od ličnih ciljeva mi je da budem bolji igrač i da pomažem timu da pobijedi."

Biće ove sezone "vječiti derbi" neko novo iskustvo kako za njega, tako i za mnoge njegove nove saigrače. "Mnogo se radujem derbiju, želim tako nešto da doživim, jedva čekam."

"HOĆU DA IGRAM ZA SRBIJU"

Pogledajte 05:18 Aleksej Pokuševski Mondo intervju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Pokuševski je nekoliko puta u prethodnim godinama bio na spisku Svetislava Pešića, ali iz raznih razloga nije uspio da se nađe na konačnom spisku za neko od velikih takmičenja. Prvi put mu je Oklahoma to zabranila, pa se onda isprečila povreda. "U to vrijeme mi je teško bilo zbog te povrede, jer sam mnogo to želio. Pomoglo bi mi dosta. Tokom ljeta sam proveo mjesec, mjesec i po dana sa reprezentacijom. Mnogo mi je to pomoglo za prilagođavanje na evropsku košarku. Pomoglo mi je da se brže prilagodim. Jedan od mojih ciljeva je da zaigram za reprezentaciju."

Upravo su mu saigrači iz reprezentacije pomogli i kada je prelomio da dođe u Partizan. "Pričam i sa Vasom Micićem i sa Bogdanom Bogadnovićem sam pričao, pomažu mi dosta. Košarkaški mi pomažu i za neke odluke koje donosim, kako da razmišljam i kako da se osjećam."

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Na kraju smo ga pitali i kakvu poruku bi poslao navijačima Partizana. "Nemam neku specijalnu poruku, jedva čekamo da se pojavimo na terenu", zaključio je Pokuševski intervju za MONDO.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:58 Partizan himna na početku nove sezone ABA lige Izvor: Mondo/Nemanaja Stanojčić Izvor: Mondo/Nemanaja Stanojčić

(MONDO, Nemanja Stanojčić)