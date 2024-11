Gastarbajteri iz Pariza upleli Cecu u skandal vrijedan 24.000 evra: Ražnatovićka hitno reagovala na mrežama

Pjevačica se oglasila povodom navodnog nastupa u Parizu

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović našla se na meti prevaranata iz Pariza, koji su prethodnih dana na društvenim mrežama, ali i na plakatima širom francuske prijestonice reklamirali njen lažni koncert, koji uopšte nije bio ni zakazan. Riječ je ljudima koji su porijeklom iz Srbije.

Kako je navedeno u reklami za ovaj koncert, u pitanju je prvi "Jugo parti", a kao gošća i zvijezda večeri najavljena je upravo Ceca. Ovaj nastup reklamiran je za 30. novembar, a kako se i vidi na plakatu, cijena karte je čak 40 evra.

Prema riječima izvora Kurira iz Pariza, ulaznice za ovaj Cecin lažni koncert su uveliko planule jer pjevačica dugo nije nastupala u glavnom gradu Francuske. Pomenuti klub može da primi oko 600 ljudi, pa se prostom računicom dolazi do cifre od 24.000 evra, koliko su lažni organizatori već zaradili samo od prodaje karata.

Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ

Da je upletena u prevaru, saznala je i sama Ražnatovićeva, koja se ovim povodom oglasila na Instagram profilu. Ona je uz fotografiju spornog plakata, jednostavno napisala: "Laž".

Ipak, i pored ovog, prevaranti iz Pariza i dalje najavljuju ovaj koncert za posljednji dan novembra.

Ceca se i ljetos našla u istom problemu, kada se u medijima pojavila najava za njen koncert na Trgu u Čelincu kod Banjaluke.

Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic

"Dragi moji, želim da se obratim mojoj publici vezano za sutrašnji nastup i mjesto zvano Čelinac. Taj datum nikada moj menadžment nije odobrio. Moja publika je dovedena u zabludu, moje ime je zloupotrebljeno i želim da se tome stane na put. Zato se sutra neću ni pojaviti. Nije do mene, jednostavno, ne može mojim imenom da se manipuliše na takav način i mislim da je to jako ružno i to je jedna velika sramota. Biće dobro ako ne podnesem i krivične prijave za lažno najavljivanje mog nastupa", izjavila je tad Ražnatovićeva.

(Kurir, MONDO)