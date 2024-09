Ceca smršala osam kilograma za mjesec dana, pa otkrila detalje

Pored ishrane koju je korigovala, pevačica je veoma aktivna i u teretani.

Folk diva Svetlana Ceca Ražnatović održala je 16. marta spektakularni koncert u Mariboru, a ono što su mnogi primetili - jeste da, čini se, nikada zgodnija nije bila. Svoju liniju je dovela do perfekcije vrlo lako. Kako je otkrila, smršala je više od osam kilograma za samo mesec dana.

"Dovela sam svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, ozempika, čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. S tim se ne treba igrati. Jer taj lek u stvari koriste dijabetičari. Nije ni bitno", otkrila nam je ona.

Kako je sada otkrila, za samo mesec dana Ceca je skinula više od 8 kilograma i to uz pomoć jednostavne dijete.

"Jednostavno odlučila da posle sedam ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam rekla i ponekad neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kad to goji. Ja kažem, mene ne goji, mene pivo voli, ali zaista to je tako. I meni je to pošlo za rukom, skinula sam 8,5 kilograma za mesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htela. Najkasnije, znači pola 8, 8 uveče, nema više unosa hrane i meni se to pokazalo. To je kao autofagija. I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to. I fizička aktivnost."

Pored ishrane koju je korigovala, Ceca je veoma aktivna i u teretani. "Treniram ili ako ne stignem na trening, ja odradim brzi hod na traci da pokrenem telo, metabolizam. Ako ležiš non-stop, ne može da ti se ubrza metabolizam", ispričala je.

