Uslikana u opuštenom izdanju: Glumicu iz serije "Slučajni partneri" sad ne biste prepoznali

Glumica uslikana u opuštenom izdanju tokom šetnje

Izvor: Youtube / Hulu

Osamdesetih godina prošlog vijeka, jedna od hit serija svakako je bila "Slučajni partneri" u kojoj su igrali Brus Vilis i Sibil Šepard.

Nakon serije koja je prikazivana od 1985. do 1989. godine, tokom koje su gledaoci navijali za romansu njihovih likova, Vilis je postao superstar zahvaljujući filmovima "Umri muški", dok smo Sibil nastavili da gledamo u serijama.

Kako je uopšte došlo do njene filmske i televizijske karijere? Zahvaljujući reditelju Piteru Bogdanoviču, koji ju je zapazio na naslovnici magazina. Sibil je 1968. osvojila nagradu za Modela godine, a tada je postala dio modnog biznisa.

"U subotu uveče osvojila sam tu titulu, a već u utorak sam imala prvi veliki modni posao", prisjetila se jednom prilikom i otkrila da je zarađivala 80.000 dolara godišnje kao jedan od najtraženijih modela u zemlji.

A onda je jednog dana 1971. reditelj srpskog porijekla Piter Bogdanovič stajao u redu u jednom supermarketu kada ju je ugledao na naslovnoj strani časopisa Glamour. Njen pogled ga je zaintrigirao, a ljepota fascinirala. Odlučio je da joj da ulogu u svom prvom velikom filmu "Posljednja bioskopska predstava". Sibil je u to vrijeme bila u vezi s dobrostojećim ugostiteljem Džonom Brunom. On je poludio kad je saznao da film sadrži i golišave scene pa joj je dao ultimatum da je neće oženiti ako prihvati ulogu. Sibil je otišla na audiciju.

Izvor: YouTube/Turner Classic Movies

Bogdanovič joj je dao ulogu, a obećao je i da će joj pomoći oko muzičke karijere pa se obratio svom prijatelju Frenku Sinatri.



"Neki muškarci će stvarno učiniti sve da po*ebu žensku", kratko mu je odgovorio Sinatra kad ga je ovaj zamolio da pomogne Šepard. I bio je u pravu, Bogdanovič se do ušiju zaljubio u mladu glumicu. Zbog nje je ostavio suprugu i dvoje djece.

"Izbjegavali smo to i ništa se nije dogodilo dok nismo snimili dvije trećine filma, ali u jednom trenutku više nismo mogli da se kontrolišemo – ispričala je Sibil. Otkrila je i da se u njega zaljubila zato što je "on bio jedini muškarac koji se prema njoj odnosio kao prema intelektualno ravnopravnoj partnerki". No, Amerikanci to nisu mogli da im oproste pa su im karijere krenule strmoglavom putanjom.

"Ni Piter ni ja nismo bili zainteresovani za brak, ni za monogamiju. Držali smo se one: nemoj da me varaš u istom gradu", napisala je u autobiografiji, prenosi Jutarnji.

Jedna od njenih poznatijih afera bila je ona s Elvisom Prislijem, s kojim se spetljala 1973, nakon što se razišao sa Prisilom.

Izvor: YouTube/Elvis Presley

"U sobi su bila četiri televizora i ogledala na plafonu, a na ogromnom krevetu prekrivač s printom leopardovog krzna. Odlično sam se zabavila u Elvisovom krevetu, iako je bio malo zarđao", otkrila je kasnije, a njihova afera potrajala je dva mjeseca. Sibil je tvrdila da je upravo ona bila ta koja ga je oslobodila se*sualnih stega jer je do tada bio prilično konzervativan u krevetu. S vremenom je sve manje bila fascinirana njim jer se stalno drogirao, otkrila je u svojoj knjizi. Elvis je od nje tražio i da prekine s Bogdanovičem s kojim se i dalje viđala, ali ona to nije željela da učini.

1976. kada je dobila ulogu u Skorsezeovom filmu "Taksista". Ni to joj nije pomoglo da njena glumačka karijera ponovno oživi. S Bogdanovičem se razišla 1978, a zatim se vratila u rodni Memfis gdje se bavila pjevanjem i pozorištem. Tamo je srela prvog supruga Dejvida Forda. Ubrzo je ostala trudna pa su se vjenčali 1979. i dobili kćerku Klementin. Dejvid ju je 1982. prevario pa ga je napustila.

Pronašla je novog agenta i snimila "Slučajne partnere" s Brusom Vilisom.

Izvor: YouTube/Hulu

"Kada sam ga prvi put ugledala temperatura mi je skočila za 10 stepeni. To je značilo dvije stvari: prvo, jako mi je privlačan. Drugo, nikad ne bih ništa preduzela da realizujem svoja osjećanja".

Hemija između glumačkog para bila je vidljiva svima na setu, ali i gledaocima koji su pratili njihove avanture. Međutim, tu romansu nisu nikad prenijeli u stvarnost.

"Jedne večeri došao je kod mene kući s flašom viskija. Nije prošlo puno, a već smo se strastveno ljubili. Pitala sam ga: 'Hoćemo li nešto učiniti po tom pitanju ili ne?'. Odjednom je stao, ispravio se i pogledao me nekako namršten. Nismo otišli do kraja te večeri, ali nakon što sam ga tokom snimanja bolje upoznala, bilo mi je drago što nismo, Brus je egomanijak i kreten", izjavila je jednom prilikom.

Tokom snimanja serije zaljubila se u kiropraktičara Brusa Openhajmera, za koga se udala 1987. Dobili su blizance, a brak im se raspao nakon dvije godine.

Cybill Shepherd in "A Guide for the Married Woman"



dir. Hy Averback - 1978pic.twitter.com/f7dDNA3X1C — Mabellonghettl (@Mabellonghettl)December 23, 2024

U svojoj knjizi "Cybill Disobedience" iz 2000. opisala je udvaranja Džeka Nikolsona i Roberta De Nira, kao i avanturu s glumcem Čarlsom Grodinom kojeg je nagovorila na se*s utroje.

" Čarls je bio ljubavnik pun energije i mašte. Jedne noći smo se igrali u krevetu i priznala sam mu da maštam o se*su s dvojicom muškaraca. Kada mi je rekao u redu, našalila sam se: "Znaš li koliko bi National Enquirer platio za tu priču?". No, pronašao je diskretnog kolegu koji je ćutao o tome".

Sibil je od 1994. do 1998. bila vjerena za muzičara Roberta Martina, a od 2010. do 2014. bila je u vezi sa psihologom Andrejem Nikolajevičem. Danas je bez partnera, a paparaci su sada bili u prilici da je uslikaju i pokažu kako danas izgleda.

Ovo je Sibil Šepard:

Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

(MONDO)