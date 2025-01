Gdje su danas glumci iz kultne serije "Tvin Piks"? Okupili se nakon 30 godina, neke od njih ne biste prepoznali

"Tvin Piks" ih je proslavio, a neke od njih danas ne biste propoznali.

Zvijezde "Tvin Piksa", kultne serije reditelja Dejvida Linča, okupile su se na zajedničkoj večeri, a fotografiju koja je zabilježila ovaj trenutak na Instagramu je podijelila glumica Madčen Amik.

Fotografija prikazuje Kajla Meklahlana (Agent Dejl Kuper), Šerilin Fen (Odri Horn), Kimi Robertson (Lusi Moran), Dejnu Ešbruka (Bobi Brigs) i Šeril Li (Lora Palmer) dok sjede zajedno u restoranu.

"Dragocjeni trenuci s dugogodišnjim prijateljima", piše u opisu fotografije.

Serija "Tvin Piks" počela je da se emituje u SAD-u 8. aprila 1990. godine, te je ubrzo postala jedna od najgledanijih. U tadašnjoj SFRJ prikazivana je u noćnom programu "Boja noći" Radio Televizije Novi Sad (RTVNS), a danas je možete ponovo gledati na platformi SkyShowtime. Nedavno je i Tv Red ponovo krenula da emituje ovu mističnu dramu, sa pitanjem koje nas je okupiralo godinama - "Ko je ubio Loru Palmer?"

Za prvu sezonu "Tvin Peaks" je nominovan u 14 kategorija za nagradu Emi, ali osvojio je samo dvije.

Ukupno je snimljeno 30 epizoda serije, od čega prvih 8 epizoda spada u prvu sezonu, a ostale 22 epizode sačinjavaju drugu sezonu. Serija je ubrzo postala dio pop-kulture koja je obuhvatala knjige, stripove i video igre na tu temu, a 1992. snimljen je i film "Twin Peaks: Fire Walk With Me".

Pogledajte trejler:

Godine 2017. na male ekrane stigli su novi nastavci ove kultne serije. Ako se pitate čime se bave glavni likovi danas i kako izgledaju, mi smo se pozabavili ovom temom.

Gdje su danas zvijezde Tvin Piksa?

Kajl Mehlahlan

Za ulogu Dejla Kupera, Kajl Meklahlan (65) osvojio je Zlatni globus i nominaciju za Emi nagradu.

Sa Linčom je sarađivao i prije "Tvin Piksa", te je bio glavni glumac u rediteljevoj adaptaciji "Dine". Njegovi kasniji projekti uključivali su manje uloge u serijama kao što su "Se*s i grad", "Očajne domaćice", "Kako sam upoznao vašu majku".

Bio je u vezi s Laurom Dern prije nego što se zaljubio u kolegicu sa seta, Laru Flin Bojl. Šest godina je bio u vezi i s modelom Lindom Evanđelistom. S Dezire Gruber se oženio 2002. a par je dobio sina 2008. godine.

Evo ga danas:

Šerilin Fen

Lik Odri Horn je u seriji odigrala brilijantna Šerilin Fen (59). Šerilin je imala samo 18 godina kada se pojavila u seriji, a kasnije se pojavljivala u brojnim poznatim serijama, kao što su "Prijatelji", "Gilmorice", "Shameless''.

Povezivali su je s muzičarem Princom, kao i sa Džonijem Depom. Udala se za Tuluza Holideja 1994. godine i s njim dobila sina. Od 2006. je u vezi s Dilanom Stjuartom. Posljednjih godina rijetko se pojavljuje u javnosti.

Evo kako Šerilin danas izgleda:

Lara Flin Bojl

Lara Flin Bojl, danas 54-godišnjakinja, poznata je po ulozi Done Hejvard u seriji.

Glumila je i u seriji "The Practice" i "Las Vegas'', a takođe i u filmovima ''Lucky Dog'' i ''Death in Texas''. Rijetko se pojavljuje u javnosti posljednjih par godina, i to zbog brojnih kritika zbog plastičnih operacija, koje su izmijenile izgled njenog lica.

Uvjerite se i sami kako ona sada izgleda:

Šeril Li

Nezaboravan lik plavokose Lore Palmer, oko čijeg ubistva se odigrava čitava radnja serije, iznijela je danas 57-godišnja Šeril Li.

Nakon uspjeha u "Tvink Piksu", vratila se u pozorište zaigravši u brodvejskoj predstavi "Salome" uz Ala Paćina. Pojavila se u još nekoliko manje zapaženih filmova, ali i u serijama "One Tree Hill" i "Dirty Se*y Money", kao i u "Očajnim domaćicama".

Li je jedno vrijeme bila u vezi sa Dejvidom Duhovnijem ("Dosije X"), koji je bio jedan od njenih kolega sa snimanja "Tvin Piksa". U jednom periodu bila je u braku sa Džesijem Dajmondom, fotografom i sinom pjevača i tekstopisca Nila Dajmonda. Imaju sina Elaju, rođenog 2000. godine.

Godine 2014, glumica je otkrila da joj je dijagnostikovana rijetka bolest krvi, poznata kao neutropenija. I dalje izgleda prelijepo:

Dejna Ešbruk

Dejna Ešbruk igrao je Bobija Brigza. Nakon te uloge pojavio se još u serijama "Charmed'", "Dawson's Creek", "Zakon i red".

Oženjen je od 2015. za Kejt Rogal, a malo ko bi ga prepoznao danas!

Džejms Maršal

Džejms Maršal igrao je Džejmsa Harlija u seriji.

Posljednjih nekoliko godina posvetio se muzici. U braku je s Rene Grifin s kojom ima sina, ali, je takođe prihvatio i njenog sina iz prethodne veze kao svog. Evo ga danas:

Medčen Amik

Prelijepa Medčen Amik glumila je Šeli Džonson. Neki će je prepoznati i po ulogama u serijama "Central Park West", "Fantasy Island", "Gilmorice", "Riverdale''...

54-godišnja glumica je crvenu kosu zamijenila plavom, a i dalje je lijepa kao nekada:

