Prijeti joj zatvor nakon što se pojavila gola: Evo zašto su Kanje Vest i Bjanka Censori otišli sa dodjele Gremija

Pojavljivanje Kanjeove žene na crvenom tepihu, koja je pozirala okupljenim fotoreporterima potpuno gola, izazvalo je bijes širom svijeta.

Kanje Vest i Bjanka Čensori izazvali su negodovanje svojim pojavljivanjem na dodjeli Gremi nagrada 2025, ali su brzo napustili crveni tepih.

Bjanka, 30, šokirala je prisutne kada je na 67. dodjeli Gremija skinula svoj dugački krzneni kaput i otkrila svoje golo tijelo ispod njega. Manekenka je nosila pripijenu providnu haljinu, koja nije ostavljala ništa mašti.

Bjankin izgled izazvao je buru reakcija, a pojavili su se izvještaji da su ona i Kanje izbačeni sa dodjele Gremija. Vjerovalo se da nisu ni bili pozvani na ceremoniju, uprkos tome što je Kanje bio nominovan za dvije nagrade. Međutim, sada se oglasio izvor koji je odbacio te spekulacije.

Izvor je insistirao da je par svojom voljom odlučio da napusti dodjelu nagrada prije nego što je ceremonija počela.

"Samo su sjeli u svoj auto i otišli“, rekao je izvor za As Vikli. Vjeruje se da su otišli nakon što su ostvarili svoj pokušaj da rekreiraju omot Kanjeovog albuma Vultures.

Par je napustio Crypto.com Arenu u Los Anđelesu u luksuznom srebrnom automobilu.

Bjankin izgled na dodjeli Gremija mogao je da je dovede u pravne probleme.

Kalifornijski Krivični zakonik 314(1) navodi nepristojno izlaganje tijela kao "kada osoba izloži svoje golo tijelo ili genitalije pred nekim ko bi mogao da bude uznemiren ili uvrijeđen time“. Da bi se smatralo zločinom, takvo ponašanje mora biti "namjerno i bestidno“.

Da bi neko bio proglašen krivim za nepristojno izlaganje tijela, zakon propisuje da osoba mora:

Namerno izložiti genitalije ili golo tijelo, izložiti ih pred nekim ko bi mogao da bude uvrijeđen ili uznemiren time, namjerno privući pažnju na sebe, imati namjeru da se se*sualno zadovolji ili uvredi nekog drugog time.

Za prvi prekršaj osoba bi vjerovatno dobila kaznu zatvora do šest mjeseci u okružnom zatvoru i/ili novčanu kaznu do 1.000 dolara. Ako je u pitanju drugi prekršaj, on se tretira kao teško krivično djelo i može dovesti do zatvorske kazne u državnom zatvoru, uz obaveznu registraciju kao se*sualnog prestupnika na najmanje 10 godina.

Nije poznato još uvijek šta će se dalje dešavati nakon bure koja je izazvana u javnosti, ali korisnici društvenih mreža širom svijeta ističu da ovome mora da se stane na put i da prevazilazi granice ukusa.

