7 zvijezda za koje je teško povjerovati da pune 60 godina u 2025: Mladost, zaista, dolazi iznutra

Ovi glumci ove godine slaviće veliki jubilej.

Izvor: Elder Ordonez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sa novom godinom dolazi i novo poglavlje za najvoljenije zvijezde Holivuda, naročito one koje slave značajan rođendan. 2025. godina biće uzbudljiva za A-listere rođene 1965. godine, dok ulaze u šestu deceniju života.

Šezdeseta godina je veliki jubilej, posebno ako si u javnom životu. Ako si odrastao gledajući javne ličnosti na TV-u i u filmovima, ponekad je šokantno shvatiti koliko dugo su oni već u poslu (ili, koliko mi starimo…). Jedna stvar je sigurna: starenje je privilegija, a mnoge zvijezde koje uskoro navršavaju 60 godina to priznaju. Evo 7 poznatih ličnosti koje će napuniti 60 godina u narednih 12 mjeseci.

Mnoge od ovih zvijezda, uključujući Saru Džesiku Parker i Elizabet Harli, imaju dugačke i značajne karijere u svijetu zabave i ne pokazuje znakove starenja. Od memoara do velikih filmova koji dolaze, mnoge od zvijezda koje se približavaju 60. godini spremne su da uđu u svoju najbolju deceniju.

Kris Rok, 7. februar

Kris Rok je stekao ime zahvaljujući svom buntovnom humoru i oštrom stilu stand-up komedije.

Kreator serije Everybody Hates Chris osvojio je tri Gremija, četiri Primetime Emi nagrade i nominaciju za Zlatni globus, sve prije nego što je napunio 60, pa obožavaoci mogu samo da zamisle kako će izgledati naredna decenija za zvijezdu Madagaskara.

Sara Džesika Parker, 25. mart

Čini se kao da je juče bila 30-godišnja Kari Bradšo, koja trči po Njujorku. Glumica, koja će u martu proslaviti svoj 60. rođendan, pojavljivala se na sceni 1978. godine kao Brodvej glumica i od tada je osvojila srca hiljada modnih entuzijasta širom svijeta u kultnoj romantičnoj komediji iz 90-ih.

Iako volimo da mislimo da će SJP proslaviti svoj značajan rođendan uz čašu šampanjca i razgledanje izloga Bloomingdale’s-a, vjerujemo da će biti okružena svojim mužem Metjuom Broderikom i djecom Džejmsom, Marion i Tabitom u njihovoj njujorškoj kući.

Robert Dauni Džunior, 4. april

Šesta decenija Roberta Džuniora već se oblikuje u prilično neverovatnu, jer je glumac obezbijedio uloge u filmovima Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars, koji će premijerno biti prikazani 2026. i 2027. godine.

Ali prije nego što stigne do toga, zvijezda Iron Mana može da uživa u okretanju 60 i razmišljanju o ličnim postignućima, uključujući i osvajanje Oskara i Zlatnog globusa za ulogu u filmu Oppenheimer.

Bruk Šilds, 31. maj

Bruk Šilds ima jednu od najtrajnijih karijera u Holivudu, postavši poznata sa samo 12 godina. Zvijezda je od tada govorila o tome kako je seksualizovana kao tinejdžerska glumica i koristila svoj glas da se zalaže za prava i zaštitu dječijih zvijezda.

Zvezda Mother of the Bride gleda prema svom 60. rođendanu, osjećajući se moćnije nego ikad, dok se priprema za objavljivanje svog memoara Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old.

Elizabet Harli, 10. jun

Elizabet Harli, koja uskoro puni 60 godina, dodala je brojne talente svom opusu, postavši ikona mode sa jednim od najlegendarnijih trenutaka u istoriji pop kulture.

Zvijezda je nosila Versace haljinu sa sigurnosnom iglom na premijeri filma Four Weddings and a Funeral 1994. godine i nastavila da osvaja pažnju svojim besprijekornim stilom. Od tada je igrala u filmovima kao što su Gossip Girl, Austin Powers i Strictly Confidential, sve vrijeme podižući svog sina Damijana, koji joj liči. Elizabet može da uđe u svoju šestu deceniju znajući da je iskoristila svoju platformu i za podizanje svijesti o raku dojke.

Šanija Tvejn, 28. avgust

Zvezda kantri muzike Šanija Tvejn ne pokazuje znakove usporavanja, jer je 58. godine imala svoj debi na Glastonberiju. Pjevačica hita Man! I Feel Like A Woman približava se svom 60. rođendanu, nedavno završivši rezidenciju u Las Vegasu, pa možemo pretpostaviti da će njene proslave uključivati zasluženi odmor.

Ben Stiler, 30. novembar

Kada Ben Stiler navrši 60, obožavaoci će se sjetiti njegovog oštrog duha koji mu je obijezbedio mesto jednog od najvoljenijih holivudskih glumaca 2000-ih i 2010-ih.

Sa ulogama u filmovima kao što su Madagaskar i Night at the Museum, Ben je brzo postao omiljeni glumac među porodicama. Kasnije je postao i režiser filmova Escape at Dannemora i Severance, što mu je donijelo nekoliko nagrada. Jedva čekamo da vidimo šta će mu donijeti šesta decenija.

(MONDO/Wanted)