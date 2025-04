Poznati glumac istupio javno: "Didi je hteo da imamo odnose, zvao me da mu držim časove pa me odmeravao"

Terens Lorens, poznat po seriji "Empire" iznio je šokantne priče o Paf Didiju i Holivudu.

Izvor: Shutterstock/ YouTube/ Wendy Williams Show

Američki glumac Terens Hovard gostovao je juče u podkastu kod Patrika Bet-Dejvida, u kojem je izjavio da je Šon Didi Kombs pokušao da ima intimne odnose s njim.

56-godišnji glumac tvrdi, da mu je Didi u više navrata pokušao da mu se približi: "Pafi me nedjeljama pozivao da dođem do njega i neko vrijeme budem trener glume", izjavio je.

Ali kad bi posjetio Didija kako bi radili na njegovoj glumi, reper bi, prema riječima glumca, samo sjedio i gledao u njega. Glumac tvrdi da je Didi tražio da čuje njegovu muziku, a kada mu je pustio, on je navodno i dalje samo sjedio i posmatrao ga u tišini.

Terrence Howard says that everybody who attended Diddy’s parties got f*cked and lost their man card

pic.twitter.com/qI7GpQKGlQ — FearBuck (@FearedBuck)April 5, 2025

Glumac je ispričao da ga je zbunilo Didijevo ponašanje, pa je zamolio svog pomoćnika za mišljenje. Pomoćnik mu je navodno odgovorio:"Mislim da pokušava da te je*e."

Prekinuo svu komunikaciju s ozloglašenim reperom

Nakon toga glumac je prekinuo svu komunikaciju s Didijem. Hovard tvrdi da je ranije imao slična iskustva s brojnim producentima, kojima je morao da prijeti da će ih udariti. Tvrdi i da je često gubio poslovne prilike jer "nije želio kompromise".

Didi zabranio sinovima da se pojave u Hovardovoj seriji

Prije 10 godina Didi je zabranio svojim sinovima da se pojavljuju u glumčevoj hit-seriji "Empire". Prema tadašnjim tvrdnjama izvora, reperovom posinku Kvinsiju Braunu osigurana je uloga u seriji, no Didi je to zaustavio kada je saznao da bi dio prava na njegovu muziku morao biti ustupljen.

"Niko se nije oporavio poslije Didijevih žurki, treba im terapija"

Hovard je zatim istakao da svako ko je ikada prisustvovao Didijevim žurkama, nikada se zapravo nije oporavio od tog iskustva, bilo da su bili drogirani bez svoje volje ili svjesno pristali na to. Tokom razgovora sa voditeljem, govorio je o poznatim muškarcima koji su izgubili svoju "mušku kartu" i o ženskim slavnim ličnostima koje su "izgubile svoje duše" za Oskare.

"Sada znate da budete oprezni sa nekim", izjavio je Hovard, prije nego što je napomenuo da je imao slična iskustva sa mnogim producentima, koje je "prethodno prijetio da će udariti" ili im "skinuti glavu sa ramena".

Glumac filma "Best Man" je iznio šok otkrića: "Kada priđeš pravom muškarcu u vezi njegove muškosti, dobićeš pravi odgovor. Izgubio sam poslove zato što se ne savijam na taj način. Nema kompromisa. Ne igram gej uloge. Ne ljubim muškarca. Ne radim ta s*anja, jer muška karta znači sve."

Potom je oštro kritikovao muškarce koji su prisustvovali Didijevim žurkama, za koje kaže da su upravo to i izgubili. "Kada se odrekneš svoje muškosti, nikada nisam vidio da se neko oporavi od toga. To su bili svi ljudi koji su išli na Pafi žurke", tvrdio je Hovard.

Didijeve žurke su bile ekskluzivne i omiljene među holivudskim A-listerima od kasnih 1990-ih pa sve do 2000-ih, a mnoge od omiljenih slavnih ličnosti bile su prisutne.

"To su bili svi oni koji su radili sve te stvari misleći da nikada neće biti posljedica za ono što rade. Postali su poniženi i iskorišćeni zbog nekih prevelikih želja. A kada to uradiš", kaže Hovard, "postaješ fluidan. I kada postaneš fluidan, to je to."

Pogledajte kako su izgledale neke od Didijevih žurki:

Vidi opis Poznati glumac istupio javno: "Didi je hteo da imamo odnose, zvao me da mu držim časove pa me odmeravao" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Hugh Edwards / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Hugh Edwards / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Brian Zak / Newscom / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: TikTok / vitaltiktoks Br. slika: 8 8 / 8

"Odričeš se svoje sposobnosti, svog prava da budeš muškarac. Muškarac to ne prima, on to daje. Dakle, kada se odrekneš te muške karte, ne možeš je ponovo dobiti. U ovaj svijet dolaziš kao muškarac samo jednom, i ako se odrekneš tog prava za bilo šta... gubiš neku spiritualnu energiju", objasnio je svoje viđenje.

Slavne žene su takođe bile na meti kritike, ali to nije sve. Takođe je kritikovao poznate ne navodeći imena, one koje "trguju svojim tijelima kako bi dobile ulogu. Stignu do tačke gdje imaju svog Oskara, imaju novac, ali nemaju svoj san. Nemaju dušu s kojom su počele, tako da postignuće više ništa ne znači."

"Kakva je korist od toga ako izgubim svoju integritet?" upitao je.

Pogledajte još slika Terensa Hovarda:

(Mondo)