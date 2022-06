WhatsApp dodao opciju za utišavanje sagovornika u grupi

Ako vam neko nervira bezobzirnim ponašanjem, a ne možete da ga isključite ih grupe - MUTE je rješenje, a situacija u kojoj nova opcija može da se upotrebi je još mnogo.

Izvor: Pexels

WhatsApp užurbano radi na sređivanju aplikacije i u posljednjih nekoliko nedjelja dobili smo bezmalo potpuno novu aplikaciju koja ima tonu novih funkcionalnosti.

Programa za video pozive i dopisivanje na tržištu sigurno ne manjka, a konkurencija je žestoka pa je Meta dala gas u namjeri da svoj WhatsApp što više nafiluje raznim opcijama koje bi privukle korisnike.

U posljednjih nekoliko mjeseci - broj ljudi koji mogu da učestvuju u grupnom ćaskanju povećan je na 512, maksimalna veličina fajla koji se šalje putem aplikacije narasla je na čitava dva gigabajta, dodata je opcija da se istorija prepiski prenese sa Android na iPhone uređaj, uvedene su reakcije emotikonima na poruke u grupama i mnogo toga još…

Još jedan novitet dobro će doći u situacijama kad, tokom grupnog razgovora (maksimalan broj učesnika je 32), primijetite da od mikrofona jednog od sagovornika (uvijek ima neko takav) dopiru zvuci koji ometaju razgovor.

Glasno disanje, žvakanje, možda neka druga pozadinska buka... Šta god da je u pitanju, sada je moguće sa samo par dodira ekrana podesiti MUTE izvoru buke. Tada će se ućutkati ne samo za vas, već i za sve ostale sagovornike. To mogu i oni da učine, bez obzira na to da li su započeli razgovor ili ne.

Pored sličice utišanog naloga, pojaviće se pripadajuća ikonica. To nije sve, grupni razgovori u WhatsApp-u dobili su mogućnost direktnog slanja poruke pojedincima za vrijeme sastanaka (ranije je to moralo da se radi kroz čet listu). Takođe, uveden je indikator koji daje do znanja da se novi učesnik pridružio razgovoru, pa ni tim povodom više nema potrebe skrolovati po listi prisutnih.

Distribucija ovih opcija počela je nakon polovine juna i treba ih, uz neko novo ažuriranje, očekivati tokom narednih nedjelja ili čak i brže, pa redovno ažurirajte WhatsApp.