Isprobali smo Viber vještačku inteligenciju, a možete i vi (FOTO)

Izvor: Viber

Viber je predstavio AI Chat & Create, čet-bota koji koristi tehnologiju kompanije OpenAI. Integrišući napredne modele generativne vještačke inteligencije kao što su DALL-E i Davinci, najpopularnija aplikacija za dopisivanje u Srbiji je svim svojim korisnicima omogućila da čet-botu postavljaju pitanja, ali i da od njega zahtijevaju da generiše slike po želji.

Naravno, nismo mogli da propustimo priliku da i sami isprobamo kako izgleda vještačka inteligencija u Viber aplikaciji, a odmah vam možemo reći da iako nije savršena, može da bude korisna, ali i veoma zabavna.

Razgovor

Prije svega, ono što nas je u samom startu zanimalo jeste da li govori srpski, a potvrdan odgovor smo dobili već nakon prve poruke:

Kao što možete da vidite u galeriji iznad, čet-bot je vrlo brzo prešao na slovenački, a zatim se ponovo vratio na srpski. Ovo nije česta pojava, u šta smo se uvjerili tokom daljeg dopisivanja, ali znamo šta je razlog - krije se u zahtjevu da mu se ponovi poruka.

AI Chat & Create nije tražio da mu ponovimo poruku zato što nas nije razumio, već zato što je zaboravio o čemu smo pisali. Utvrdili smo da čet-bot ne vidi ranije razmenjene poruke, pa jezik naše rečenice iznova tumači svaki put, zbog čega se, kao u primjeru, može desiti da pomisli da razgovaramo na slovenačkom ili na hrvatskom.

Ovo zaboravljanje takođe znači da ne postoji mogućnost da vodi smislen razgovor, već se dopisivanje isključivo svodi na sistem "jedna rečenica, jedan odgovor", pa se nadamo da će Viber to uspjeti da nadogradi u budućnosti.

Srećom, ti odgovori su bili solidni. Na postavljena direktna pitanja je u većini slučajeva davao tačne informacije, lijepo se izražavao (uz poneku grešku), ali zbog nekih izmišljotina mu baš i ne vjerujemo da nas u potpunosti informiše o nekoj temi. Ipak, ove izmišljotine mogu biti vrlo zabavne za čitanje, pa vam toplo preporučujemo da mu i sami zadate maštovite teme za esej.

Generisanje slika

Ukoliko ste imali priliku da čitate naš test DALL-E 2 tehnologije, onda manje-više znate šta možete da očekujete od ove funkcije. Ipak, ukoliko ne znate, vrlo je prosto: Čet-bot pomoću vještačke inteligencije generiše slike na osnovu zadate rečenice, a ta slika može biti šta god poželite - granica je samo vaša mašta.

Ono što nam se posebno svidjelo jeste brzina kojom smo dobijali tražene slike, koje su stizali mnogo brže nego što to čine slične tehnologije, poput Midjourney i Stable Diffusion. Dobijeni rezultati su bili OK - nije rijetkost da pogrešno protumači ili ne ispuni sve što smo tražili, ali to je nešto što viđamo i pri korišćenju drugih generatora slika, pa ne zamjeramo.

Ukoliko nemate ideju kakvu sliku da zatražite, AI Chat & Create vam nudi mogućnost da vam pošalje neke primjere, a kroz njih najbolje možete vidjeti kako funkcioniše cijeli sistem.

Kako koristiti AI Chat & Create na Viber-u

Ukoliko i vi želite da isprobate kako funkcioniše vještačka inteligencija na Viber-u, potrebno je da otvorite aplikaciju, a zatim da na vrhu početne strane, u polju za pretragu, unesete "AI Chat & Create" i pronađete ovog čet-bota. Takođe možete posetiti OVAJ LINK.

