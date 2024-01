Dobili smo prvu aplikaciju u kojoj su korisnici potrošili preko 10 milijardi dolara

Ljubitelji kratkog video formata su samo u 2023. godini potrošili skoro 4 milijarde dolara.

Ukoliko volite da gledate klipove kratkog formata, jedna od najpopularnijih destinacija je TikTok. Ova aplikacija, čiji uspjeh pokušavaju da iskopiraju velikani kao što su YouTube, Facebook i Instagram, upravo je napravila poduhvat kakav do sada nije viđen. Prema finansijskom izvještaju sajta data.ai, TikTok je postao prva aplikacija u kojoj su korisnici potrošili preko 10 milijardi dolara.

Nekada je teško procijeniti popularnost neke aplikacije, pogotovo ako je ne koristite, ali njena zarada stavlja stvari u potpuno drugu perspektivu.

Mikrotransakcije su najbolji primjer snage u brojevima. Ove sitne kupovine ne znače previše ukoliko se posmatraju pojedinačno. Međutim, ako je riječ o milionima korisnika koji to rade na dnevnom nivou, vrlo brzo postaje jasno kako je TikTok u prvom kvartalu 2023. godine postao prva aplikacija u kojoj su korisnici za jedno tromjesečje potrošili preko milijardu dolara.

Zapravo, korisnici ove platforme u vlasništvu ByteDance kompanije su tokom prošle godine potrošili 3,8 milijardi dolara.

Brojku od 10 milijardi dolara ukupne korisničke potrošnje su do sada premašile samo četiri igre - Honor of Kings, Monster Strike, Candy Crush Saga i Clash of Clans. Kada su aplikacije u pitanju, iza TikTok-a su Tinder i YouTube, koji će u 2024. godini premašiti 8 milijardi dolara.

Šta se uopšte kupuje na TikTok platformi?

TikTok svojim korisnicima ne nudi pretplatu. Umjesto toga, na raspolaganju su virtuelni novčići (TikTok Coins) koji se mogu kupiti u različitim paketima. Najjeftiniji paket košta 0,39 evra i u njemu se nalazi 22 novčića, dok najskuplji košta 299,99 evra, što kupcima donosi 16.500 novčića. Najpopularniji je bio paket od 22,99 koji u kojem se nalazi 1.321 novčić.

Korisnici ove novčiće koriste kako bi kupili poklone svojim omiljenim kreatorima sadržaja na platformi, a cijena ovih poklona se kreće od 1 do 44.999 novčića. Nakon primanja poklona, kreatori ih mogu zamijeniti za virtuelne dijamante i pretvoriti u pravi novac.

TikTok od svake kupovine novčića zadržava 50% novca.