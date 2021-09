Ubisoft poklanja 2 odlične igre: Preuzmite Far Cry 3 i Trials Fusion besplatno dok traje akcija

Vrijeme jesenjih rasprodaja počelo je Ubisoft prodavnici, a vi pokupite besplatne igre odmah!

Izvor: SMARTLife / Ubisoft

Kompanija Ubisoft aktivirala je jesenju rasprodaju na svojoj onlajn prodavnici u kojoj su najpopularniji naslovi, dodaci za igre (DLC) i drugi sadržaji sniženi do čak 80%.

Ako posjedujete 100 ili više Ubisoft bodova tj. novčića osvojenih kroz igranje igara, onda na sve snižene igre i dodatke imate još 20% popusta na preostali iznos, pa tako Far Cry 6 igru sa svim preorder bonusima možete da kupite već za 48 evra, umjesto za 60 (bodove i popuste svakako kombinujte i sami sa svim već ionako sniženim igrama i dodacima).

Ipak, ovdje smo zbog dvije odlične igre, koje dobijate besplatno - Far Cry 3 i Trials Fusion.

Far Cry 3 je jedna od najboljih igara serijala, čija je ocjena na Metacritic sajtu oko 90% na svim platformama, a donijela je odličnu priču i negativca kojeg pamtimo i danas. Baš zbog premijere Far Cry 6 igre Ubisoft nam poklanja jednu od najboljih iz franšize, da nas “navuče“ na dobru atmosferu i priču, pa se nadamo da će i novi nastavak biti jednako dobar.

Druga igra, Trials Fusion ocenjena je sa 80% na Metacritic sajtu i to je trkačka igra, recimo to tako, razvijena na temelju legendarnog Trials serijala. Suočite se sa velikim brojem izazova, na stazama koje vaše umijeće stavljaju na ultimativni test. Akrobatika na motorima i drugim vozilima bez pojasa - nebo je granica vaših vratolomija!

Za obje igre je potrebno da imate besplatan Ubisoft nalog, pa ga otvorite, ako već niste. Takođe, odmah aktivirajte zaštitu naloga u dva koraka - mejlom ili SMS porukom, jer je to uslov (kao i na EPIC prodavnici) da preuzmete besplatne igre. Ulogujte se i kliknite za Far Cry 3 igru i kliknite za Trials Fusion igru do 11. septembra i dodajte ih u svoju biblioteku igara odakle ih možete igrati kad god poželite.

Ah, da, Trials Fusion je deo besplatne ponude za tržište Japana, ali samo pratite plava polja/slova i kliknite dva puta na njih da biste igru ubacili na svoj nalog (zato je važno da se ulogujete pre samog preuzimanja igre).

To je to, uživajte u kupovini igara na mega sniženju i nove dvije odlične free igre!

Nema na čemu, i drugi put ;)

Far Cry 3 : The Lost Expeditions VIDEO Izvor: Ubisoft