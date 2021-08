Originalni Quake dobio 4K remaster: Tamanite demone kao da je 1996.

QuakeCon Bethesda je objavila zvanični trejler za remaster verziju kultne pucačine iz 1996. godine.

Izvor: SMARTLife / Bethesda

Pored podrške za 4K rezoluciju, čuvena mračna horor pucačina je dobila i podršku za široke ekrane, detaljnije modele i okruženje, kao i dinamičko osvjetljenje u boji, sa podrškom za AA, tehnologijom koja je zadužena za ispravljanje “nazubljenih” ivica. Ono što nije mijenjano je atmosfera, zajedno sa odličnom muzičkom podlogom, a tu je i podrška za lokalnu i online igru za više igrača, kao i Co-op verzija sa podijeljenim ekranom, 16. godina nakon posljednje verzije.

Novi Quake je izašao za PC preko Steam platforme, kao i za popularne konzole: PlayStation, Xbox i Switch. Pored originalnog sadržaja, nova verzija sada posjeduje posebno proširenje koje je kreirano specijalno za Quake - Dimension of Machine, uključujući i sva ostala proširenja: The Scourge of Armagon, Dissolution of Eternity i Dimension of the Past.

Pogledajte u galeriji kako izgleda novi Quake:

Originalni Quake, predstavljen u ljeto 1996. godine bio je nasljednik Doom serijala, koji je takođe kreirao id Software. Iako je predstavljen kao kampanja za jednog igrača, Quake je postao mega popularan kao arena pucačina za više igrača, a dobio je i četiri nastavka u periodu od 1997. do 2007. godine.

Bethesda je kupila id Software i sve franšize 2009. godine, ali je samo jedan Quake naslov predstavljen poslije 2009. godine, i to Quake Champions za Windows, 2017. godine, koji je besplatna igra, sa opcijama mikro-transakcija.

Bethesda vikend

Novi Quake možete kupiti na Steam platformi po cijeni od 10 USD, a do 24. avgusta svi Bethesda naslovi, uključujući Doom serijal, Quake, Wolfenstein, Fallout, Skyrim i druge igre su na popustu do 75%, pa evo prilike da iskoristite 25 godina od prvog Quake i uštedite ako je neka od ovih igara na listi želja. Mi preporučujemo Doom i Doom Ethernal koje sada možete kupiti za 20, umjesto za 80 evra.

Quake 4K Izvor: YouTube / Bethesda Softworks

Svi oni koji već imaju originalni Quake na Steam ili Bethesda.net platformi će dobiti remaster verziju besplatno. Ne zaboravite i da do 26. avgusta Epic Games poklanja dvije odlične igre..

Koja je igra koju ste vi prvo igrali na računaru?