Igre koje su obilježile 2021. godinu: Na spisku je čak i Cyberpunk 2077 i pored svih problema i nedostataka

Godina se konačno završila, a ni gejming industrija nije bila otporna na nove varijante korona virusa – sve je bilo sporije nego prije pandemije, ali su developeri ipak iznjedrili neke odlične naslove, poput Valheim, It Takes Two, te sjajne Guardians of the Galaxy.

U hitove je ušao i New World iz kojeg stoji Amazon Games Orange County, te drugi naslovi koji su obradovali one koji uvijek željno čekaju nove igre.

Među najprodavanijim, takozvanim "platinum" igrama su Destiny 2, Apex Legends, DOTA 2, i naravno Counter-Strike: Global Offensive, ali i PUBG.

U „zlatnim naslovima“ platforme Steam su se našli Warframe, Red Dead Redemption 2, Rust, Forza Horizon 5, te igra It Takes Two koja je proglašena i igrom godine.

Sigurno je da bi na najbolju igru 2021. trebalo obratiti posebnu pažnju – naslovi koji igračima omogućavaju da se udruže, te da sarađuju u borbi protiv automatizovanih likova, često se ne razlikuju od situacija u kojima se jedan igrač igra sam sa sobom. Tako je zbog toga što se učesnici u igri često slično ponašaju, pa novi Igrač ne unosi značajnu promjenu u tok radnje. It Takes Two donosi novine na tom polju.

Svaki igrač je u It Takes Two važan, te neophodan. Iskustvo tako zavisi od oba učesnika, pa nema igre ako jedan od partnera ne sudjeluje. Junaci Cody i May su zbog toga nerazdvojni, a cilj im je da proniknu u korijen problema koji im narušava odnos. Nakon nekog vremena shvataju da nema pomaka napred ukoliko ne sarađuju tokom igre, pa do napretka dolazi tek kada se usklade.

Oni koji su je već igrali, tvrde da je zabavna, i da igrači konstantno otkrivaju nove načine na koje mogu da igraju zajedno. It Takes Two je zbog toga dinamična, ali i korisna igra za one koji se interesuju za međuljudske odnose. Iz tog razloga bi trebalo da bude na listi igara koje mogu da se igraju zajedno s voljenim osobama. Usput se možda nešto i nauči.

Kada su „srebrni naslovi“ u pitanju, Valve je tu svrstao Cyberpunk 2077, Monster Hunter World, Civilization 6, te Mass Effect, dok su u „bronzane“ ušli Dyson Sphere Program, Microsoft Flight Simulator i Doom Eternal.

Još jedna zanimljiva kategorija su igre koje su se na platformi Steam najviše igrale tokom godine, a na prvom mjestu su one koje su premašile 200 hiljada igrača – Halo Infinite i Apex Legends vode, a prate ih Rust, New World, Cyberpunk 2077, te Valheim.

U igre koje su premašile 100 hiljada igrača su ušli Resident Evil Village, Among Us, Warframe, Naraka Bladepoint, a na veliko iznenađenje i Team Fortress 2.

Uspješne su i Unturned, Stardew Valley, te Total War: Warhammer 2 were, budući da su premašile 60 hiljada igrača, a prate ih Nioh 2, 7 Days to Die, Company of Heroes 2, i Terraria "tModLoader", sa po preko 30 hiljada igrača.

It Takes Two Trailer Izvor: Electronic Arts

Na kraju možemo da zaključimo da 2021. godina i nije bila loša za video igre, vjerovatno i zbog toga što je dobar dio svijeta bio u karantinu.

Stručnjaci se nadaju da će 2022. biti još bolja, a već nas u prvom tromjesečju očekuju Total War: Warhammer 3 i Elden Ring, koji izlaze u februaru.