Prema izvještajima s događaja Taipei Game Show 2022 ne postoji ni najmanja šansa da igra bude ponovo odložena, što znači da 25. februara izlazi za PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One i PC.

Izvor: Smart Life/ Steam

From Software već neko vreme najavljuje Elden Ring, a u junu 2021. godine se pojavio i prvi gameplay trejler.

U pitanju je priča za koju tvrde da bi mogla da promijeni to kako doživljavamo role-playing igre – nastala je iz saradnje Džordža R. R. Martina i izvršnog direktora kompanije From Software – Hidetake Mijazakija, što već mnogo obećava.

Prema izvještajima s događaja Taipei Game Show 2022 ne postoji ni najmanja šansa da igra bude ponovo odložena, što znači da 25. februara izlazi za PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One i PC.

Očekivalo se da igra izađe već u januaru 2022. godine, ali je zbog komplikacija datum pomjeren za februar.

Pretprošle godine je dobila nagradu za igru na koju se čeka s najvećim nestrpljenjem (The Game Award for Most Anticipated Game), a nominovana je i 2021. godine.

Vidi opis "Elden Ring" stiže u februaru: Developeri tvrde da neće biti novih odlaganja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: SMARTLife / FromSoftware Br. slika: 16 16 / 16

Oni koji su Elden Ring već testirali, tvrde da je nešto posebno. U pitanju je prva velika From Software igra nakon naslova Sekiro: Shadows Die Twice iz 2019. godine, a radi se o otvorenom svijetu s konjima, vitezovima i zmajevima. Temelji se na stilu Dark Souls franšize, samo što se radi o mnogo većem svijetu, koji će igrači sasvim sigurno istraživati sa zadovoljstvom.

Sigurno je da će se igri obradovati svi ljubitelji dobrih fantazija i RPG akcija, a čekanje bi trebalo da se okonča za oko mjesec dana. Oni koji su igru testirali tvrde da bi sačekali i duže, najviše zbog nevjerovatnih detalja i pejzaža, ali sve ukazuje da je strpljenju došao kraj.

Elden Ring Izvor: Smart Life/@ BANDAI NAMCO Europe

Igra u pretprodaji košta 59,99 evra, što nije malo, ali se, ako je vjerovati stručnjacima, isplati. Nije džabe već ušla u najpopularnije igre na platformi Steam.