Smartfoni vladaju gejmingom: Lako pobijedili i konzole i PC

Prema jednom istraživanju u kojem je učestvovalo sedam hiljada Amerikanaca, čak 54% ispitanika svoje pametne telefone redovno koristi za gejming.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ RODNAE Productions

Kada se govori o video igrama, obično se misli na one koje se igraju na računarima i konzolama kao što su PlayStation i Xbox, ali pametni telefoni izgleda vladaju industrijom.

Telefon je odavno pretekao sve druge, pa se danas najviše koristi za video igre – s novim, moćnijim modelima igranje na mobilnim uređajima je postalo pravo zadovoljstvo.

Konzole su tako na udaljenom drugom mjestu, pa tek trećina ispitanih koristi neku od onih koje se nalaze na tržištu, dok je PC na trećem i koristi ga 32% učesnika u istraživanju.

Stručnjaci kažu da prelazak s računara i konzola na telefone nije veliko iznenađenje, budući da većina građana mobilne uređaje stalno nosi sa sobom. Video igre su zahvaljujući tome uvijek na dohvat ruke – u džepu, rancu, torbi. Pored toga, za igranje na telefonima nije potrebna dodatna oprema (mada mogu da se dodaju elementi za upravljanje), već je sve tu, u sklopu uređaja.

Mobilne igre su postale pravi rudnici zlata, pa im se okreće sve više developera. Activision Blizzard je na primjer u sklopu izveštaja za posljednji kvartal 2021. godine objavio da Warcraft za mobilne uređaje stiže tokom 2022. godine, što je obradovalo sve ljubitelje igre.

Najbolje mobilne igre 2022. Izvor: Smart Life/ @ECHO Gaming

Google i Apple prodavnice su tokom 2021. godine od mobilnih igara zajedno zaradile oko 90 milijardi dolara, a u slučaju kompanije Apple je to 70% od ukupne zarade za App Store. Prihodi od mobilnih igara su prošle godine donijeli 52% od ukupne sume u gejming industriji (oko 93 milijardi dolara), dok su verzije za računare i konzole zaradile nešto preko 52 milijarde.

Prema prognozama agencije Newzoo prihodi od igara za Android i iOS bi do 2024. godine mogli da dođu do 116 milijardi dolara, između ostalog i zbog toga što su sve popularnije na tržištima koja su do skoro bila zapostavljena – na primer u Africi i Južnoj Americi.

