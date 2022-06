Dvije Spider-Man igre stižu na PC, znamo i datum izlaska!

Spider-Man i Spider-Man: Miles Morales igre stižu na računare

Izvor: YouTube / Marvel Entertainment / Screenshot

Spider-Man Remastered, nadograđena verzija igre iz Insomniac-ove kuhinje sa PlayStation konzole, stiže na računare 12. avgusta. Igru portuje Nixxes Software, developer čiji studio je PlayStation Studios kupio 2021. godine.

Verzija igre za računare će uključivati The City That Never Sleeps dodatak, a gejmere može da raduje i podatak da će na računare ove jeseni stići i Spider-Man: Miles Morales.

Obe igre će imati podršku za kontrolere, kao i prilagođene kontrole za tastaturu i miša. Karakteristike specifične za PC, kao što su podešavanja renderovanja i Ray Tracing će biti dostupne na obe Spider-Man igre.

Originalna Spider-Man igra je debitovala 2018. godine i odlično je primljena među igračima, jer je unijela novi život u digitalnu inkarnaciju Marvel junaka. Igra prati Pitera Parkera i bilježi stvaranje njegovog zakletog neprijatelja, doktora Oktopusa.

Igra posjeduje izvanrednu mehaniku kretanja i odličnu priču, zbog kojih su igrači kupovali PlayStation konzole, ne bi li imali priliku da je igraju.

Nastavak, Spider-Man 2, se očekuje sledeće godine. Još uvijek nemamo informaciju da li će biti dostupan i na računarima, ali ako uzmemo novu poslovnu politiku kompanije Sony u obzir, vjerujemo da hoće.

Nixxes Software nije novajlija kada je portovanje igara u pitanju. Studio je prethodno radio na igrama Marvel's Avengers, Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Deus Ex: Mankind Divided.

(MONDO)