Na korak do pobjede: Prati uživo plej-of balkanske lige u „kanteru“!

Danas u 19 časova počinje plej-of Balkan lige u CS:GO, kada će se sastati šest timova koji su najdalje dogurali.

Izvor: Tiltproof

Kada smo u aprilu najavili početak najvećeg CS:GO takmičenja u regionu, i pozvali sve timove da se prijave za kvalifikacije, rekli smo vam da se ovdje ne radi samo o tome ko će da pobijedi, a ko će da izgubi.

"Jednako se vatreno navijalo i za one koji su se plasirali dalje, ali i za one koji su zaustavljeni pred velikim vratima plej-ofa. Da, pobjednik će biti jedan, ali liga ste svi vi. Zato, kada kažemo - FOR THE BOLD! mislimo na sve vas koji ste se odvažili da pokažete svoju igru", kažu organizatori.

Samo nekoliko dana do plej-ofa, nestrpljivi smo da saznamo ko će odnijeti titulu šampiona.

Ostali su oni koji su zagrizli jače i nisu pustili do ovog trenutka.

Svojom sjajnom igrom za mjesto u plej-ofu izborili su se INATION, WINX, 0TO100, BLINK, BLUEJAYS, 4GLORY. Oni će se takmičiti u završnici lige za veliki nagradni fond vrijedan 7.000 evra!

U petak 10.6. u 19:00 sastaće se Bluejays i Blink, kao i 0TO100 i 4GLORY, a pobjednika ovih duela u velikom finalu dočekaće pobjednički tim iz sudara INATIONA i WINX-a.

