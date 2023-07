Microsoft i Sony se dogovorili: Call of Duty još 10 godina na PlayStation konzolama

Nakon višemesečnog natezanja, Sony je prihvatio 10-godišnji dogovor.

Izvor: Call of Duty

Sony je prihvatio ponudu kompanije Microsoft, u kojoj se proizvođač Xbox konzola obavezao da će u narednih 10 godina izbacivati nove Call of Duty igre za PlayStation. Ovaj sporazum označava kraj višemjesečnog spora koji je započeo onog momenta kada je Microsoft riješio da kupi Activision Blizzard u rekordnoj akviziciji.

"Zadovoljstvo nam je da objavimo da su Microsoft i PlayStation potpisali obavezujući sporazum da se Call of Duty zadrži na PlayStation konzolama nakon akvizicije Activision Blizzard-a. Radujemo se budućnosti gdje će igrači globalno imati više izbora da igraju svoje omiljene igre", kaže Fil Spenser, prvi čovjek Xbox-a.

Iako je Microsoft-ova originalna ponuda Sony-ju bila zadržavanje svih postojećih Activision konzolnih naslova na rivalskoj platformi, uključujući Call of Duty franšizu do kraja 2027. godine, dogovor se promijenio. Sada, sporazum između dvije kompanije uključuje samo Call of Duty, ali uz produžetak na 10 godina.

Zbog prepreka koje su mu zadavali regulatori širom svijeta, Microsoft je od samog starta bio pri stavu da će Call of Duty ostati na ostalim konzolama, navodeći da, finansijski gledano, nema smisla uklanjati franšizu sa Sony-jevih konzola.

Nakon što je pobijedio Federalnu trgovinsku komisiju (FTC) na sudu, jedina prepreka koja se sada nalazi pred Microsoft-om jesu regulatori u Velikoj Britaniji. Ipak, najveći problem koji gigant iz Redmonda ima za britanskim regulatorima nije Call of Duty, već cloud gejming, pa im ovaj postignuti dogovor sa kompanijom Sony neće previše pomoći.

