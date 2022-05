Embracer Group je postala vlasnik igara i studija koji su ih pravili!

Izvor: MONDO / Crystal Dynamics

Za 300 miliona dolara Square Enix je prodau tri studija sa zapada, zajedno sa igrama Tomb Raider, Deus Ex i Thief sa pripadajućim pravima i pratećim biznisima.

Ukoliko predviđena regulatorna tela odobre prodaju, Embracer Group će postati stopostotni vlasnik svega do kraja jula ove godine.

Embracer Group tako će postati vlasnik tri poznata studija i to Crystal Dynamics, Eidos-Montreal, ali i Square Enix Montreal, koji se nakon akvizicije verovatno više neće tako zvati.

Tri studija u ovom trenutku imaju preko 1.100 zaposlenih na osam lokacija širom sveta, a osim Tomb Raider, Deus Ex, Thief i Legacy of Kain kao najpoznatijih igara, Embracer Group će prisvojiti još oko 50 naslova ova tri studija, prava na dodatne biznise i sve ostale operacije u vezi sa njima.

Nažalost, nema podataka o planovima za sve pomenute igre, ali podsjećamo sve na činjenicu da je tek prije nekoliko nedjelja Crystal Dynamics najavio novu Tomb Raider igru i objavio da se na njoj uveliko radi.

Embracer Group će akvizicijom ovih studija stajati iza 124 studija, među kojima su Gearbox, Saber Interactive i THQ Nordic i imaće preko 14.000 zaposlenih. Pod ovom kompanijom nalazi se i Dark Horse stripovska i kompanija za tzv. entertainment. Izvan ove kompanije trenutno ostaju igre Just Cause, Life is Strange i Outriders, a studio IO Interactive se prije nekog vremena odvojio od Square Enix kompanije i Hitman franšiza, takođe nije dio dogovora.

Vidi opis Gejming bomba: Square Enix prodao Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain igre i tri najveća studija Sony PlayStation 4. PC, najjače podešavanje. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO / Crystal Dynamics Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO portal/Tomb Raider/Eidos/Crystal Dynamics Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO / Square Enix Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO portal. Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO / Square Enix Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO portal/Play.co.rs Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO / Square Enix Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO portal/Play.co.rs Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO / Crystal Dynamics Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO / Crystal Dynamics Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO / Crystal Dynamics Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO / Crystal Dynamics Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO / Square Enix Br. slika: 13 13 / 13

Zanimljivo je da je među studijima pod Embracer Group-om i Mad Head Games, iz Srbije.

Ova najava dolazi u vrlo zanimljivom trenutku za gejming industriju. Ubisoft je svima obznanio da se stavlja na prodaju ko je voljan da ga kupi, Sony je kupio Destiny izdavača Bungie kompaniju (3,6 milijardi dolara), Xbox tj. Microsoft sad poseduje Activision Blizzard (69 milijardi dolara) i Take-Two je kupio Zynga izdavača igara za gotovo 13 milijardi dolara.