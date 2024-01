10 igara koje s nestrpljenjem isčekujemo u 2024. godini

Da li će 2024. biti još jedna velika godina za gejmere? Ništa ne ukazuje da neće.

Izvor: PlayStation

Prethodna 2023. godina bila je veoma uzbudljiva za ljubitelje igara koji nisu mogli da predahnu od gomilanja novih velikih izdanja, a ta gomila je rasla iz mjeseca u mjesec. Da li ćemo moći da u 2024. godini nadoknadimo propušteno? Ako je suditi po onome što nam se sprema, teško...

Za vas smo sastavili listu od 10 igara koje s nestrpljenjem čekamo da izađu u 2024. godini, ali daleko od toga da je u pitanju lista koja je urezana u kamenu. U komentarima nam možete reći šta mislite, kao i koje igre vi čekate da izađu u narednom periodu.

10 najisčekivanijih igara koje izlaze 2024. godine

10. Dragon's Dogma 2

Prošlo je 12 godina od lansiranja prve igre, a informacije koje su nam do sada stizale o nastavku obećavaju da će Dragon's Dogma 2 ispuniti očekivanja gejmera koji su voleli originalno izdanje. Ovaj akcioni RPG za jednog igrača razvija kompanija CAPCOM, koja je u poslednje vrijeme imala dosta uspjeha.

Bacaćemo magije, ispaljivati strijele i mahati mačem, a studio tvrdi da ćemo na djelu vidjeti naprednu tehnologiju fizike u igri, vještačku inteligenciju i nezaboravnu grafiku.

Dragon's Dogma 2 izlazi 22. marta 2024. godine i biće dostupna za PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Dragon's Dogma 2 trejler Izvor: YouTube / TheGamer

9. Alone in the Dark

Originalna Alone in the Dark horor igra je jedan od prvih naslova koje smo imali priliku da igramo i ostao nam je duboko urezan u sjećanju. Upravo to je bio razlog zašto smo bili veoma uzbuđeni kada smo saznali da ćemo ove godine dobiti novu igru istog imena, koja ponovo zamišlja šta bi Alone in the Dark trebao da bude.

Iako smo nestrpljivi da vidimo kako će to izgleda, Alone in the Dark: Illumination nas je naučio da se ne nadamo previše, uprkos tome što dosadašnje informacije o novoj igri obećavaju.

Alone in the Dark stiže 20. marta 2024. godine za PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Vidi opis 10 igara koje s nestrpljenjem isčekujemo u 2024. godini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Steam / Alone in the Dark Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Steam / Alone in the Dark Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Steam / Alone in the Dark Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Steam / Alone in the Dark Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Steam / Alone in the Dark Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Steam / Alone in the Dark Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Steam / Alone in the Dark Br. slika: 7 7 / 7

8. Frostpunk 2

Frostpunk je redefinisao žanr. Izgradnja gradova nam je uvijek bila interesantan koncept, ali to činiti tokom vulkanske zime i biti pod pritiskom da u odsustvu resursa donosiš teške odluke je nešto sasvim drugo. Sada, Frostpunk 2 postavlja veoma važno pitanje - šta se desi kada se preživi apokalipsa?

Priča nove igre se odvija 30 godina nakon što je vulkanska zima zvanično prestala. Svet je i dalje užasno mjesto, ali borba sa prirodom više nije najveći problem, već su to ljudi. Interesantan koncept koji nećemo moći da propustimo.

Nažalost, tačan datum izlaska igre nije poznat, ali to će se desiti u prvoj polovini 2024. godine za PC.

Have a look at the first in-game video footage in this gameplay Teaser Trailer. Stay tuned, the gameplay trailer is just around the corner!



❄️ Wishlist Frostpunk 2:https://t.co/TfN0ARGWIcpic.twitter.com/KXeyWRamwF — Frostpunk 2 ❄ (@frostpunkgame)November 30, 2023

7. Prince of Persia: The Lost Crown

Obožavali smo prve dve Prince of Persia igre kao djeca, a Prince of Persia: The Lost Crown itekako igrao na kartu nostalgije kako bi nam privukao pažnju. Dok čekamo da vidimo da li će Ubisoft uspjeti da učini The Sands of Time rimejk vrednim pažnje, nova dvodimenzionalna platformska igra stiže da nas zasiti dok se to ne desi.

Najbolje od svega - The Lost Crown stiže već 18. januara 2024. godine za PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One i Xbox Series X/S.

Prince of Persia: The Lost Crown trejler Izvor: Ubisoft

6. Star Wars Outlaws

Star Wars filmska franšiza je iznedrila pregršt dobrih i loših igara tokom godina, ali Star Wars Outlaws obećava nešto potpuno novo - otvoreni svijet koji ćemo moći da istražujemo. Radnja igre je smještena između pete i šeste epizode i staviće nas u ulogu odmetnice Kej Ves koja se sprema da izvede najveću pljačku u istoriji teritorija na obodu galaksije.

Sve u vezi ove igre zvuči interesantno i upravo zato jedva čekamo da je i sami zaigramo. Međutim, osim da će se pojaviti u 2024. godini, nema preciznijih informacija o njenom izlasku.

Star Wars Outlaws gejmplej Izvor: Ubisoft

5. Hellblade II: Senua's Saga

Fantastična Hellblade igra dobija svoj nastavak - Senua's Saga. Vraćamo se u mračni svijet nordijske mitologije i ponovo ćemo imati priliku da preuzmemo ulogu dobro poznate junakinje. Tokom The Game Awards 2023 događaja smo dobili novi trejler koji izgleda fantastično, a kako i ne bi - Ninja Theory je igru zasnovao na Unreal Engine 5 tehnologiji, a za ubjedljive likove je bio zadužen domaći 3Lateral.

Ne znamo koliko dugo ćemo morati da sačekamo na Hellblade II: Senua's Saga, ali znamo da će igra u toku 2024. godine izaći za PC i Xbox Series X/S.

Senua returns in a brutal journey of survival through the myth and torment of Viking Iceland. Wish list Senua's Saga: Hellblade IIhttps://t.co/6IxDB9mmBzpic.twitter.com/U3fpK2iaxn — Ninja Theory (@NinjaTheory)December 8, 2023

4. Ark 2

Ark Survival Evolved je prikupio milione fanova tokom godina, a ARK 2 želi da uradi "nešto što nikada prije nije uređeno" u video igrama, tako bar kaže Dag Kenedi, izvršni direktor kompanije Wildcard.

Listing igre na Steam platformi obećava mnogo. Nastavak će imati "Souls-like" mehaniku borbe, raznovrsnu mehaniku kreatanja, pokretaće ga Unreal Engine 5 i Vin Dizel će jahati dinosauruse. Da, dobro ste pročitali. Slavni glumac je izvršni producent i ima vodeću ulogu u priči Ark 2 igre, koja se dešava nakon događaja Genesis: Part 2 DLC-a za Ark Survival Evolved.

Ark 2 stiže krajem 2023. godine i biće dostupan za PC i Xbox Series X/S konzole.

Vidi opis 10 igara koje s nestrpljenjem isčekujemo u 2024. godini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Steam / Ark 2 Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Steam / Ark 2 Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Steam / Ark 2 Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Steam / Ark 2 Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Steam / Ark 2 Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Steam / Ark 2 Br. slika: 6 6 / 6 AD

3. Tekken 8

Tekken franšiza je 2017. godine priznata od strane Ginisove knjige rekorda kao igra sa pričom koja najduže traje. Zar da propustimo osmo izdanje? Nema šanse.

Bilo je potrebno devet godina da Bandai Namco pripremi sljedeće izdanje u serijalu, ali kultna tuča se konačno vraća, zajedno sa svim likovima koja smo voljeli tokom godina - od Džina Kazame do Jošimicua.

Tekken 8 stiže već 26. januara 2024. godine i biće dostupan za PC, PlayStation 5 i Xbos Series X/S.

Tekken 8 prvi trejler Izvor: PlayStation

2. Black Myth: Wukong

Od momenta kada je kineski studio Game Science izbacio prvi trejler, Black Myth: Wukong se našao na radaru miliona gejmera širom svijeta, a ni mi nismo izuzetak. Ova igra je jedna od prvih koja se razvijala pomoću Unreal Engine 5 tehnologije, što se moglo i vidjeti na osnovu fenomenalne grafike.

U pitanju je "souls-like" naslov koji koristi kinesku mitologiju da ispriča epsku priču i igračima donese pregršt raznolikih, a nadamo se i nezaboravnih protivnika.

Igra je trebala da izađe prošle godine, ali je odložena, pa sada imamo novi konkretan datum - 20. avgust 2024. Biće dostupna za PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Vidi opis 10 igara koje s nestrpljenjem isčekujemo u 2024. godini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Game Science Interactive Technology Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Game Science Interactive Technology Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Game Science Interactive Technology Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Game Science Interactive Technology Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Game Science Interactive Technology Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Game Science Interactive Technology Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Game Science Interactive Technology Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Game Science Interactive Technology Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Game Science Interactive Technology Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Game Science Interactive Technology Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Game Science Interactive Technology Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Game Science Interactive Technology Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Game Science Interactive Technology Br. slika: 13 13 / 13

1. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Igra koju najviše isčekujemo je, bez ikakve konkurencije, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Od 2009. godine nismo dobili novu S.T.A.L.K.E.R. igru, a GSC Game World nas konačno vraća u Zonu.

Borićemo se protiv različitih frakcija, strašnih čudovišta i aktivno izbmegavati anomalije koje se nastale nakon černobiljske katastrofe. Ono što je posebno interesantno jeste da će S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl imati srpski prevod interfejsa i dijaloga.

Inicijalno, ovaj naslov je trebalo da zaigramo pre dvkme godine, ali je njen razvoj morao da bude prekinut zbog rata u Ukrajini. Igra je tada odložena za 2023. godinu, a zatim i za prvi kvartal 2024. godine, kada će se pojaviti za PC i Xbox Series X/S.

Vidi opis 10 igara koje s nestrpljenjem isčekujemo u 2024. godini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SMARTLife / GSC Game World Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: SMARTLife / GSC Game World Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: SMARTLife / GSC Game World Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: SMARTLife / GSC Game World Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: SMARTLife / GSC Game World Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: SMARTLife / GSC Game World Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: SMARTLife / GSC Game World Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: SMARTLife / GSC Game World Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: SMARTLife / GSC Game World Br. slika: 9 9 / 9 AD

(MONDO)