Kako je 13-godišnjak postao prva osoba koja je uspjela da obrne Tetris (VIDEO)

Prvi put nakon lansiranja Tetris igre za NES konzolu, jedan 13-godišnjak uradio je nešto što se dugo vremena smatralo nemogućim - obrnuo je Tetris.

Izvor: YouTube / Blue Scuti / Classic Tetris

Tetris je igra koja nije dizajnirana da ima kraj, a taj podatak je nešto što je među igračima decenijama bilo opšte prihvaćeno. Cilj ne postoji - potrebno je da se nalet padajućih oblika izdrži što duže, i to je gejmerima bilo dovoljno za sate i sate zabave. Međutim, Vilis Gibson, 13-godišnjak iz SAD, uspio je da uradi nezamislivo. Uspio je da "obrne" Tetris na Nintendo Entertainment System (NES) konzoli i postane prvi igrač kojem je to pošlo za rukom.

Kako je Gibson, poznatiji pod nadimkon Blue Scuti, prvi došao do ovog podviga nakon 34 godina postojanja kultne NES igre? Moramo da se vratimo u 2011. godinu.

Gdje ste bili kada je pao nivo 29?

Izvor: YouTube / Hepps

Do 2011. godine, najviši nivo koji su igrači Tetris-a za NES konzolu dostigli je nivo 29. Dok oblici padaju sa vrha ekrana, a gejmeri pokušavaju da ih slože i očiste redove kockica, brzina se postepeno povećava i dostiže svoj maksimum na 29. nivou. Kada se to desi, brzina kojom oblici padaju prevazilazi brzinu kojom se isti mogu dovoljno pomjerati tradicionalnom upotrebom kontrolera, a igrač je osuđen na poraz.

Kako ni tvorci igre nisu vjerovali da iko može da pređe nivo 29, on se dugo smatrao njenim krajem. Međutim, ako tradicionalna upotreba kontrolera nije bila moguća, bilo je potrebno raskrstiti sa tradicijom. Upravo to je 2011. godine uradio igrač Tor Akerlund, koji je uspio da stigne do 30. nivoa posebnom tehnikom tapkanja kontrolera podrhtavanjem prstiju.

Iako niko punih sedam godina nije uspijevao da obori Akerlundov rekord, mogućnost prelaska na 30. nivo značila je da je nebo granica, a onda je 2018. na scenu stupila nova generacija igrača i rekordi su počeli da se nižu. Koristeći tehniku podrhtavanja prstiju, gejmeri su uspjeli da stignu do nivoa 38, a velika prekretnica se desila kada je igrač pod nadimkom Cheez stigao do 40. nivoa 2021. godine.

Izvor: YouTube / okCobalt

Cheez je koristio potpuno novu tehniku tapkanja kontrolera, koja se pokazala kao duplo brža od prethodne, a zasnivala se na brzom tapkanju pozadine kontrolera sa četiri prsta. Ova tehnika se i danas smatra najboljim rješenjem i zaslužna je za sve rekorde koji su od tog momenta, pa sve do danas oboreni.

Tetris ima kraj!?

U želji da vidi šta se krije izvan ljudskih mogućnosti, programer Greg Kenon je 2021. osmislio StackRabbit, AI koji će igrati Tetris i sam kod igre dovesti do krajnjih granica. U jednom od pokušaja, Kenonova vještačka inteligencija je uspjela da stigne do 237 nivoa, kada se igra naprasno zaustavila. Ovo je za čitavu Tetris zajednicu značilo samo jedno - igra ima kraj.

Utvrđeno je da nivo 237 nije jedini na kojem se igra može zaustaviti, već da razne stvari mogu dovesti do takvog ishoda, a entuzijasti su tokom 2022. godine dobro dokumentovali kada i kako se "obrće" Tetris. Rezultati su pokazali da je zapravo nivo 155 najraniji momenat u kojem se igra može obrnuti, što je itekako bilo u granicama ljudskih mogućnosti, jer su gejmeri prethodno uspjeli da stignu do 148. nivoa.

Podvig za sva vremena

Izvor: YouTube / Blue Scuti

Potkovani znanjem i vještinom, najdominantniji igrači na svijetu su imali jasan cilj pred sobom - bilo je vrijeme da se Tetris obrne.

Akutelni svetski šampion u Tetris-u, Fractal, je svakodnevno strimovao pokušaje obrtanja igre, a njegov najozbiljniji konkurent bio je 13-godišnji Vilis Gibson, koji je na istom takmičenju stigao do polufinala. Međutim, vrlo brzo je postalo jasno da je Gibson, odnosno Blue Scuti bliži tom podvigu, jer je tinejdžer 19. decembra postavio novi svjetski rekord, dostigavši nivo 153, samo dva koraka do najranije tačke za obrtanje igre.

Srećom, na istorijski podvig se nije dugo čekalo - 21. decembra 2023. godine, Gibson je stigao do 155. nivoa, ali nije uspio da očisti potreban broj redova koji bi zaustavili igru. Ipak, 13-godišnjak je imao novu šansu na 157. nivou, koji je započeo veoma nervozno i u kratkom roku napravio tri velike greške. Iako je sve izgledalo kao da će nezamislivi poduhvat iskliznuti iz njegovih ruku, Blue Scuti je uspeo da postavi oblik na pravo mjesto i očisti red koji je zaustavio igru.

Blue Scuti je postao prvi čovjek u istoriji koji je obrnuo Tetris. Njegov podvig možete pogledati u videu ispod.

13-godišnjak prvi obrnuo Tetris Izvor: Blue Scuti

(MONDO)