Tinejdžer postao prvi igrač koji je prešao Tetris, 34 godine nakon izlaska kultne igre (VIDEO)

Tinejdžer iz Oklahome postao je prvi igrač koji je pobijedio Nintendovu klasičnu videoigru Tetris, 34 godine nakon njezina izlaska.

Izvor: Blue Scuti/YouTube Screenshot

Wilis Gibson je na svom YouTube kanalu objavio video trenutka kada je dosegao razinu 157, što je dovelo do pada igre. Trinaestogodišnjak je pao natrag u stolicu i izjavio: "Onesvijestiću se, ne osjećam prste."

Trebalo mu je samo 38 minuta da pređe kultnu igru. Zanimljivo je da su do prije nekoliko godina igrači vjerovali da je moguće igrati samo do razine 29, piše BBC.

Popularnu videoigru, u kojoj igrači slažu blokove u savršene horizontalne linije sve većom brzinom, izvorno je 1984. godine stvorio sovjetski inženjer Aleksej Pajitnov, a popularnost je stekla nakon svog debija na Nintendo Entertainment Systemu (NES) i Nintendovoj Game Boy ručnoj konzoli 1989. godine. Danas se igra može igrati na nizu konzola i platformi, uključujući mobilne telefone.

Profesionalni igrač Tetrisa Thor Aackerlund 2010. godine uspio je soći do 30. novoa koristeći tehniku ​​zvanu "hipertapping", gdje igrač vibrira prstima i tako pomiče kontroler brže od brzine u igri.

To je dovelo do toga da su drugi igrači usvojili hipertapping i druge tehnike kako bi vidjeli koliko daleko mogu ići, ali do prošlog mjeseca samo je umjetna inteligencija uspjela doći do pravog kill screena igre. Kill screen pojavljuje se kada igrač dosegne razinu koja uzrokuje rušenje igre.

Na kraju njegove 38-minutne pobjedničke sesije, Willisov ekran se ruši i blokovi više ne padaju. Tinejdžer, koji se na YouTube-u zove Blue Scuti, igra igru ​​od svoje 11. godine i takmičio se na nekoliko turnira u igrama. "Kada sam počeo igrati ovu igru, nisam očekivao da ću ikada srušiti igru ​​ili je pobijediti", napisao je na svom YouTube kanalu.

