Još uvijek ne znamo ni kada GTA VI izlazi, a već se priča o GTA VII

Gejmeri širom svijeta, još od decembra prošle 2023. godine, sa nestrpljenjem očekuju konačno objavljivanje igreGrand Theft Auto VI. Međutim, i pored toga što igra još uvijek nema zvaničan datum lansiranja, glasine o njenom nasljedniku – GTA VII, već su počele da kruže gejming svijetom.

Štraus Zelnik, izvršni direktor kompanije Take-Two čiji je izadavač GTA franšize Rockstar Games ćerka-firma, upitan o budućim projektima na kojima ti izdavači rade, nedavno je dao neočekivan odgovor: "GTA 7". To prvi zvanični pomen sedmog nastavka mega popularnog serijala igara, čak iako je Zelnikov odgovor bio samo šala.

Na pitanje da li to znači da Rockstar želi da izbjegne još jednu pauzu od 12 godina (koliko će proteći od izlaska GTA 5 kad se šesti dio sljedeće godine pojavi), izmeđuobajvljivanja novih izdanja svojih glavnih projekata, Zelnik nije direktno odgovorio. Kao ni na to da li bi možda, u narednih desetak godina, mogao da se pozabavi drugim projektima mimo GTA serijala.

Umjesto toga, on je istakao da je Rockstar Games u posljednjih 12 godina ozbiljno radio na GTA Online, navodeći da je to dovelo do značajnog učinka kompanije, uprkos činjenici da suproizveli samo nekoliko drugih igara.

"S obzirom na veličinu Rockstar Games-a, a to je jedna ogromna kompanija, nema još mnogo toga što bi trebalo da bude urađeno. Posljednjih 12 godina Rockstar je objavljivao veliku količinu sadržaja. I još jedan mali naslov pod nazivom 'Red Dead (Redemption)'.", istakao je Zelnik, u izjavi datoj tokom nedavne konferencije TD Cowen Annual Technology, Media and Telecom Conference, održane u Njujorku.

A kada je od GTA VI reč, igra je u decembru 2023. zvanično najavljena za "jesen 2025". Iz prvog trejlera smo saznali da će igra, po prvi put, imati glavnu protagonistkinju po imenu Lucija, kao i da će u fokusu priče biti i muški lik po imenu Džejson.

Radnja će igrače vratiti u dane Vice City-ja, fiktivnog grada zasnovanog na Majamiju, što se može uočiti po tome što su lokacije u trejleru igre izgledale prilično slično onima iz istoimene igre iz 2002. godine.

Inače, kada je u decembru objavljen trejler, potvrđen je njen izlazak u verzijama za PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ali nije bilo reči o PC verziji. Zelnik je, ovoga puta, i na to pitanje izbjegao da da konkretan odgovor, ali je rekao da je "prava strategija poslovanja, da budemo tamo gdje su potrošači."

"Nedostatak najave nije nešto što je uklesano u kamenu. Ne čini mi se da bi bilo šta od toga bilo nemoguće", preneo je GamesRadar riječi prvog čojveka Take-Two Interactive-a.

