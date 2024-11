Prošlo je dvije decenije otkako smo prvi put zaigrali Half-Life 2.

Izvor: Valve

Prošlo je tačno 20 godina od izlaska Half-Life 2 igre. Kako bi obilježio ovaj jubilej, Valve je pripremio veliku nadogradnju koja na mnogim poljima unapređuje ovaj kultni naslov, ali i donosi dodatan sadržaj. I to nije sve - ukoliko već ne posjedujete Half-Life 2 na Steam platformi, možete ga preuzeti potpuno besplatno do 18. novembra u 19 časova po našem vremenu.

Prije svega, pored osnovne igre, Half-Life 2 sada sadrži Episode One i Episode Two ekspanzije kojima je moguće pristupiti direktno iz glavnog menija. Valve kaže da će igrači nakon prelaska igre automatski biti prebačeni na narednu ekspanziju.

Iako su gejmeri mogli da pronađu poseban režim u ekspanzijama, koji im je omogućavao da čuju komentare developera, to nije bio slučaj sa originalnom igrom. Međutim, ukoliko želite da saznate više o razvoju i odlukama koje je tim donosio, sada to i možete. Valve je okupio ljude koji su radili na igri i snimio 3,5 sata novog sadržaja za one koji žele da znaju šta se odvijalo iza kulisa.

Vidi opis 20 godina Half-Life 2 igre: Valve je poklanja svima, ali i donosi veliku nadogradnju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Valve Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Valve Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Valve Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Valve Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Valve Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Valve Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Valve Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Valve Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Valve Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Valve Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Valve Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Valve Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Valve Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Valve Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Valve Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Valve Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Valve Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Valve Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Valve Br. slika: 19 19 / 19

Ukoliko pripadate grupi koja voli da modifikuje igru dodavanjem nezvaničnog sadržaja, više nećete morati da napuštate Half-Life 2. Kompanije je implementirala Steam Workshop u "Extras" meni, odakle možete da pretražujete i instalirate modove.

Nadogradnja takođe uključuje zakrpe za bagove koji se nisu "ispeglali" tokom prethodne dvije decenije, neka grafička poboljšanja i bolju podršku za kontrolere, između ostalog.

Valve je snimio i dokumentarac u kojem se tim prisjeća rada na igri, ali i nekih drugih stvari koje su pratile razvoj, kao što su tužba, opasnost od bankrota, famozno hakovanje i stvaranje Steam platforme.

Pogledajte:

20 godina od izlaska Half-Life 2 igre dokumentarac Izvor: Valve

(MONDO)