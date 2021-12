m:tel IPTV-naredna sedmica rezervisana je za dobre filmove i serije

Ekskluzivno, na Televiziji Republike Srpske u subotu, 11. decembra u 22:25 časova možete pogledati dokumentarni film ”Osam dana nedjeljno-godine Bitlmanije".

Dokumentarac Osam dana nedjeljno, režisera Rona Hauarda prikazuje napredovanje najuspješnije rok grupe svih vremena „Bitlsi“ - od sviranja pred malom publikom u klubu "Kavern" u Liverpulu, do rasprodatih stadiona širom Amerike. Takođe, pruža nam uvid kako se bend s mukom nosio sa masovnom histerijom koja ih je pratila na svakom koraku tokom turneje 1962-66. Njihov posljednji nastup je bio na stadionu "Kendlstik Park" u San Francisku 1966. godine. Makartni je rekao da su članovi grupe znali da je vrijeme da prekinu turneje jer nisu više mogli da čuju svoju muziku zbog glasnih fanova.

Dokumentarac je kombinacija arhivskih snimaka sa koncerata, TV nastupa i konferencija za štampu i intervjua sa članovima benda koji su još uvijek živi.

Snimanje filma su podržale udovica Džona Lenona, Joko Ono, kao i udovica Džordža Harisona, Olivija Harison.

U dvodjelnom dokumentarnom specijalu “Napad na Perl Harbur: Iz minuta u minut”, koji ćemo 14. i 21. decembra gledati na kanalu NATIONAL GEOGRAPHIC od 22:00h, do najsitnijeg detalja istražićemo sudbonosni dan koji je promijenio tok Drugog svjetskog rata. Dokumentarac se bavi svakim aspektom 7. decembra 1941. godine – žrtvama, materijalnim gubicima, ali I dalekosežnim posljedicama koje je ovaj napad imao na sudbinu Japana.

Serija, priređena povodom osam decenija od napada na američku mornaričku bazu na Havajima, kombinuje do sada neemitovan arhivski materijal među kojima su I snimci olupina potopljenih ratnih brodova u luci, sa intervjuima preostalih preživjelih ovog napada. Među sagovornicima su bivši pripadnici američke I japanske vojske, koji danas imaju više od 100 godina, i to je, kako producenti serijala tvrde i najveća ekskluziva ovog projekta.



„Godine 1921, brod Santa Izabel je prevozeći 260 španskih emigranata u Ameriku potonuo nedaleko od ostrva Salvora. Samo tri žene sa ostrva su pritekle u pomoć i spasile 50 ljudi. Taj herojski čin će ih skupo koštati", kratki je scenario filma "Ostrvo laži", koji je na program u ponedjeljak, 13.12. u 18:55h na TV CINEMAX 2

Godine 1921, brod Santa Izabel je prevozeći 260 španskih emigranata u Ameriku potonuo nedaleko od ostrva Salvora, u Galiciji u Španiji. Samo tri žene sa ostrva su pritekle u pomoć i uspele da spasu 50 putnika. Taj herojski čin će ih skupo koštati.

Iako su ove žene proglašene herojima, sumnja da je nesreća namjerno izazvana širi se kao požar. Glavni pokretač glasina je argentinski novinar, koji dolazi na ostrvo da izvještava o priči. I dok novinar napreduje u istrazi, pritisak na tri žene je sve veći. Postoji mnogo neodgovorenih pitanja i dok istina polako izlazi na vidjelo, naše heroine počinju da gube nevinost, a tradicionalni život na ostrvu biva zauvek promijenjen.

Petak, 17. decembar 2021. godine- preporučujemo film “Pokajanje”, očaravajuću englesku dramu koja prati živote dvoje mladih ljubavnika, Sesilije Talis i Robija Tarnera. TV HBO 2 u 20:40h Zasnovan na poznatom romanu Iana Mekjuana, “Pokajanje” je očaravajuća engleska drama sa Kirom Najtli i Džejmsom Mekavojem u glavnim ulogama. Ovaj provokativni film prati živote dvoje mladih ljubavnika, Sesilije Talis (Najtli) I Robija Tarnera (Mekavoj). Kada ih rastavi laž Sesilijine ljubomorne sestre, Brajoni , sve troje moraju da se suoče sa posljedicama. Robi prolazi kroz veliku patnju zbog Brajonine laži, ali nada za Sesiliju i njenu ljubav se budi kada se sretnu tokom Drugog svjetskog rata. Vanesa Redgrejv i Brenda Betin takođe glume u ovom filmu koji je nominovan za sedam Oskara.

