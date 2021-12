Počinje beskrajno dobra priča: Otkrijte svijet novih m:tel pretplata tarifa

Ove zime, kompanija m:tel svojim korisnicima predstavlja potpuno nove pretplata tarife. Otkrijte svijet čarobnih tarifa koje ruše limite i pokreću priče bez ograničenja.

Svijet skrojen po mjeri svih generacija, u kojem neograničeni pozivi i mobilni internet nisu bonusi već

prilika za još više druženja sa najmilijima.

Predstavljamo vam beskrajno dobru priču kroz nove m:tel postpaid tarife: Start, Plus, Plus

NET, Top, Max i Premium. A uz nove tarife očekuju vas još veći bonusi za mobilni internet koji možete podjednako da trošite kako u m:tel mreži tako i u romingu u zemljama Zapadnog Balkana.

Čarobne tarife još su bolje uz vrhunske uređaje. Tako npr. u novoj Top postpaid tarifi koja je skrojena za potpuno uživanje u komunikaciji, dobijate neograničene razgovore i poruke, te čak 25 GB mobilnog neta za 45 KM mjesečno, a uz to imate mogućnost da odaberete i jedan od sjajnih telefona: Realme GT Master Edition uz mjesečnu ratu od 12,17 KM, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE za 15,65 KM ili Samsung Galaxy

A52s uz mjesečnu radu od 17,39 KM mjesečno.