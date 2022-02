Uz m:tel TV pakete pratite najbolje TV sadržaje na novim televizorima po sjajnim cijenama

Nabavite Hisense Smart TV već od 55 KM mjesečno

Izvor: m:tel

Za savršenu zimsku idilu dovoljni su vam m:tel TV paketi sa najboljim sadržajima, najmodernijim funkcionalnostima u kombinaciji sa odličnim televizorima po povoljnim cijenama uz mogućnost otplate na rate bez kamata.

Najnovije domaće serije na Superstar TV-u, svjetske poznate hitove na HBO-u, sve najaktuelnije sportske događaje na Eurosport i Arena sport kanalima možete da pratite uz neki od m:tel TV paketa. A uz sve to, pored najmodernijih funkcionalnosti premotavanja, pauziranja, vraćanja propuštenog sadržaja i snimanja, te besplatnu uslugu televizije koju možete ponijeti bilo gdje sa sobom i na bilo kojem mobilnom uređaju - TV To Go, dobijate i mogućnost da kupite odlične TV uređaje po povoljnim cijenama na rate bez kamata.

Ovog mjeseca za vas m:tel izdvaja Hisense televizore i to:

Hisense 50A7300F (Smart) po cijeni od 55 KM mjesečno i

Hisense 55A7300F (Smart) po cijeni od 61 KM mjesečno

Uz kupljeni Hisense televizor dobijate i 5 godina garancije. Dovoljno je samo da se odmah nakon kupovine registrujete putem linka https://ba.hisense.com/garancija

Iskoristite ponudu i uživajte u savršenoj zimskoj idili!

Za više informacija pozovite 0800 50 000 ili posjetite www.mtel.ba