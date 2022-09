Novi kanal u okviru m:tel IPTV paketa

Za poštovaoce astrologije, numerologije i drevnih kalendara, dostupan je novi kanal u okviru m:tel IPTV-ja – Moj astrolog HD.

Izvor: m:tel

Od 1. septembra 2022. godine, korisnici m:tel IPTV paketa, u okviru kanala „Moj astrolog HD“, mogu da prate TV sadržaje namijenjene ljubiteljima horoskopa natalnih karti i srodnih vidova analize ljudske ličnosti kroz vezu sa astrološkim fenomenima. Pored tema iz astrologije na ovom kanalu biće dostupne i emisije sa sadržajima iz oblasti numerologije, drevnih majanskih i kineskih kalendara…

Neke od emisija koje možete pratiti u okviru kanala „Moj astrolog“ su „Karte poznatih“, s fokusom na razgovore s poznatim ličnostima, „Astro story“, višečasovni live sa direktnim uključenjima emitovaće se svako veče, a s nekim od poznatih regionalnih astrologa kao domaćinom emisije. „Astro ćaskalište“, edukativna je emisija o astrologiji sa elementima današnjice i zanimljivostima koje nas okružuju, uz natalne karte gradova, događaja, građevina… Svakako, tu su i brojne emisije koje se tiču tajni brojeva, odnosno numerologije, kao i tajni majanskog kalendara, te emisije o moći kristala i dragog kamenja.

„Moj astrolog HD“ je uključen i u ponudu TV To Go i m:TV net usluge, te u ponudu ON TV usluge, u paketima Start ON i Max ON, a emituje se na poziciji 088.



Na kanalu „Moj astrolog HD“ su omogućene dodatne IPTV funkcionalnosti: nPVR, Gledaj ispočetka, Pauziraj TV i Gledaj propušteno.