ON TV – mobilna online televizija dostupna svima

ON TV je online televizija, nova usluga kompanije m:tel, televizija koju možete da gledate putem svog mobilnog uređaja (telefona ili tableta) bilo gdje na prostoru BiH.

Izvor: mtel

ON TV možete da gledate kao korisnik m:tel mobilne mreže, ali i kao korisnik svih ostalih mobilnih mreža u BiH, ali i putem WiFi-ja. Dodatna prednost za sve m:tel korisnike je da ON TV ne troši dodatni net u m:tel mreži.

ON TV je i novi naziv za zabavu jer putem ON TV-a možete da uživate u svim najvažnijim sportskim sadržajima koje vam emituje Arena Sport, ali i drugi sportski kanali. Ljubitelji filmova i serija od sada će svoje omiljene sadržaje moći gledati i na ovaj način. Recimo dok čekate u redu kod doktora, ili želite da skratite vrijeme u busu, pa i dok odmarate u parku, sada to možete da učinte uz svoj omiljeni TV sadržaj.

Pored svega navedenog ako propustite neki od sadržaja tu je dobro poznata m:tel TV funkcionalnost gledanja propuštenog sadržaja do 72 časa unazad koju možete koristiti i uz ON TV, ali i opcija pauziranja ili gledanje sadržaja ispočetka. Tu je i opcija snimanja kao i mogućnost istovremenog gledanja sadržaja na više uređaja. Dakle za sve članove porodice zabava je zagarantovana u isto vrijeme, bez prepirke oko daljinskog upravljača.

ON TV dolazi u dva paketa: Start sa 59 kanala i cijenom od 20 KM mjesečno, te paket MAX sa 130 TV kanala i Superstar videotekom po cijeni od 27 KM mjesečno.

Na vama je da posjetite www.ontv.ba odaberete paket koji vam najviše odgovara, preuzmete aplikaciju putem Google Play-a, App Store-a ili App Gallery i iskoristite promo period do kraja septembra!

Za više informacija pozovite 0800 50 000.