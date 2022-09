Kako da vam kućni majstor bude na raspolaganju kada treba: Nova m:tel usluga za sve korisnike Pretplata tarifa

Ukoliko se nađete u nepredviđenoj situaciji i hitno vam zatreba pomoć električara, vodoinstalatera, stolara, staklara ili bravara, ne brinite jer kao m:tel Pretplata korisnik možete računati na njihovu stručnu pomoć.

Izvor: m:tel

Usluga kućnog majstora je svima uvijek potrebna, pa vam donosimo više informacija o Cofus asistenciji:

• Zahtjev za uslugu “Vaš kućni majstor” možete podnijeti u vama najbližem m:tel prodajnom mjestu prilikom zasnivanja ili produženja ugovora u periodu od 24 mjeseca za vašu Pretplata tarifu.

• Za korisnike Pretplata Top, Pretplata Max i Premium tarife usluga je uključena u cijenu pretplate, a za ostale Pretplata tarife iznosi 3 KM mjesečno, sa uračunatim PDV-om.

• U m:tel prodajnom mjestu dobićete kontakt broj koji možete pozvati u slučaju nepredviđene situacije koja zahtijeva intervenciju kućnog majstora.

• Kao korisnik ove usluge, u slučaju potrebe odmah pozovite kontakt telefon koji je u funkciji 24 sata na dan, 365 dana u godini. Ne preduzimajte sami nikakve mjere osim ako se radi o sprečavanju veće štete ili fizičke ugroženosti.

• Prilikom poziva, dežurnom operateru dajte svoje podatke i opišite problem.

• Pridržavajte se uputstava koje dobijete dok ne dođe stručna pomoć.

• Usluge kućne asistencije možete iskoristiti više puta u periodu 12 mjeseci od potpisivanja ugovora, do predviđenog iznosa do 300 KM za izvršene usluge. Takođe, prilikom svake intervencije korisnik ima pravo na potrošni materijal do 30 KM.

Neka vaš kućni majstor bude uz vas uvijek kada treba!

Više informacija možete pronaći na adresi mtel.ba, kao i na web adresi www.cofusasistencije.com.