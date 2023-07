Podsjetnik za sve koji još nisu zamijenili SIM karticu!

Kompanija m:tel vas podsjeća da do kraja mjeseca jula imate mogućnost zamijeniti svoju 3G SIM karticu za 4G karticu po promotivnoj cijeni od 1 KM + PDV.

Za sve korisnike mobilne telefonije kompanije m:tel, a koji još nisu zamijenili svoju SIM 3G karticu za 4G, važna napomena je da je pravo vrijeme da to učine do kraja ovog mjeseca. Naime, do tog perioda novu, 4G karticu ćete dobiti po promotivnoj cijeni od 1 KM + PDV.