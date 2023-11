Premijere na HBO i HBO Max platformi

Novembarske premijere serija i filmova.

Izvor: HBO

Novembar na HBO Max striming platformu donosi četiri premijere iz regije, srpsku seriju „Deca zla“ o kojoj možete pročitati više na m:tel blogu, drugu sezonu serije „Ćutanje“ Dalibora Matanića, novu bosanskohercegovačku seriju Jasmile Žbanić „Znam kako dišeš“ koja je imala premijeru na ovogodišnjem Venecija Film Festivalu i slovenački film „Priče iz kestenove šume“.

U novembru u ponudu dolazi i nova sezona Max Original serije „Julia“ kao i filmovi „65“, „Ponovno ljubav“ i mnogi drugi sadržaji.

Sve epizode nove sezone krimi serije „Ćutanje II“ dostupne su od 9. novembra na HBO Max striming platformi. Dok pokušavaju da riješe lične drame i ubistva, naši junaci shvataju da je cijena borbe za bolje sutra visoka, ali da je vrijedi platiti.

Film „Pustite ga“ (Let Him Go) moći ćete gledati od 10. novembra na HBO Max striming platformi i 12. novembra na HBO kanalu od 20.00 časova.

Dobitnik Oskara Kevin Kostner i glumica nominovana za Oskara Dajan Lejn u trileru smještenom u 60-te godine prošlog vijeka glume penzionisanog šerifa Džordža Blekledža i njegovu suprugu Margaret. Tri godine nakon nesrećne smrti njihovog sina Džejmsa, porodica Blekledž napušta svoj dom da bi spasila bivšu snahu Lornu i malog unuka Džimija iz kandži njihove nove nasilne porodice Veboj.

Novu sezonu biografske drame „Julia II“ moći ćete gledati od 16. novembra na HBO Max striming platformi kada u ponudu dolaze prve tri epizode kao i 23. novembra na HBO kanalu od 21.35 časova.

Julia i njen odani suprug Paul vraćaju se iz svog doma u Francuskoj i otkrivaju da je njen uspjeh promjenio mnoge stvari u njihovom životu. Kroz njen jedinstveni joie de vivre (radost života), ona i njen tim moraju da se nose s kanalom WGBH-om, Bijelom kućom i pretnjama iz prošlosti, dok nastavljaju da vode javnu televiziju i suočavaju se s društvenim problemima koji su i danas prevladavajući.

Romantičnu komediju „Ponovo ljubav“ (Love Again) moći ćete pogledati 17. novembra na HBO Max striming platformi i 18. novembra na HBO kanalu od 18.15 časova.

Pokušavajući da preboli smrt svoga momka slanjem poruka na njegov stari mobilni telefon, nesvjesno se povezuje s novim vlasnikom broja. U glavnim ulogama su Prijanka Čopra, Sem Hogan i Selin Dion.

Druga sezona krimi drame „Znam kako dišeš“ dostupna je od 23. novembra na HBO Max striming platformi kada u ponudu dolaze prve dvije epizode od ukupno šest epizoda.

U seriji pratimo rad tužiteljke Nevene Murtezić (Jasna Đuričić) čiji je zadatak da istraži slučaj samoubistva dječaka, a istovremeno se suočava sa svojim ličnim problemima koji se prepliću sa istragom.

Dramu „Priče iz kestenove šume“ (Stories From The Chestnut Woods) moći ćete gledati od 24. novembra na HBO Max striming platformi i 25.novembra na Cinemax 2 kanalu od 20.30 časova.

Nakon Drugog svjetskog rata, u šumi između Italije i Jugoslavije, stari stolar Mario i mlada prodavačica kestenja Marta dijele sjećanja na prošlost. Okruženi samo prirodom, ove usamljene duše razmišljaju o svojoj budućnosti. Da li bi trebalo da ih proganja dotadašnji život, ili ih zove neki drugi put?

Film „65“ moći ćete gledati od 26. novembra na HBO Max striming platformi i 26. novembra na HBO kanalu od 22.15 časova.

U ovom akcionom naučno-fantastičnom filmu, Adam Drajver glumi Majlsa, pilota astronauta koji se srušio na nepoznatu planetu. Sa samo jednom prilikom za spašavanje, Majls mora da se probije kroz neistražen teren pun ogromnih i smrtonosnih stvorenja.

