"House of the Dragon" se vraća na ljeto, a za drugu sezonu "The Last of Us" ćemo se načekati

Stigle su zvanične informacije o drugim sezonama hit HBO serija "The Last of Us" i "House of the Dragon".

Izvor: HBO

Nakon odličnog debitantskog nastupa serije "The Last of Us", konačno smo dobili zvanične informacije o početku snimanja druge sezone.

Na veliku žalost fanova, snimanje nastavka serije, zasnovane na hit igrama, je mjesecima bilo na čekanju zbog štrajka glumaca i pisaca u Holivudu, ali prema zvaničnoj najavi Kejsija Blojsa, prvog čovjeka medijske kompanije HBO, početak produkcije bi trebao da se desi početkom 2024. godine.

Međutim, iako je ovakav razvoj događaja svakako pozitivan, izgleda da ćemo morati da se strpimo na nove avanture u postapokaliptičnoj Americi, jer se pretpostavlja da će se premijera druge sezone desiti tek 2025. godine.

S druge strane, Blojs je potvrdio da druga sezona serije "House of the Dragon" stiže početkom ljeta 2024. godine!

Nastavak ovog hit naslova, čija radnja je smještena 200 godina pre događa "Game of Thrones" serije, počeo je da se snima u aprilu ove godine i nije bio pogođen štrajkom - glumci pripadaju britanskom sindikatu Equity, ne američkom SAG-AFTRA, a scenario je bio gotov pre početka snimanja.

