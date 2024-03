TESTIRALI SMO HONOR MAGIC 6 PRO: Unaprijeđen na svim poljima

Prošle godine odličan, a sada još bolji - ne propustite naše utiske o HONOR Magic6 Pro pametnom telefonu.

Izvor: Uroš Arsić

Štand kompanije HONOR bio je jedna od glavnih atrakcija na MWC 2024 sajmu, i to ne slučajno. Kompanija je u Barseloni predstavila svoje najnovije uređaje, a posjetioci iz svih krajeva svijeta su željeli da prije svih uživo vide ono najbolje što ovaj proizvođač ima da ponudi.

Jedan od tih uređaja bio je HONOR Magic6 Pro, naslednik prošlogodišnjeg flagship pametnog telefona koji je pobrao brojne pohvale, pa i naše, a koji i ovaj put stiže da se ravnopravno takmiči sa najvećima.

Naravno, nismo propustili priliku da i sami testiramo Magic6 Pro i lično se uverimo u mogućnosti novog modela, a nakon vremena provedenog sa njim, nestrpljivi smo da vam prenesemo naše utiske.

Zato, hajde da ne okolišamo, već da odmah pređemo na stvar.

HONOR Magic6 Pro DIZAJN

Dimenzije: 162,5 x 75,8 x 8,9 mm

Težina: 229 g

Materijal: Aluminijum, staklo

Zaštita: IP68, NanoCrystal Shield

Zvučnici: Stereo

SIM: Dual Nano-SIM, eSIM

Ostalo: USB-C (USB 3.2), NFC, IR

Izvor: Uroš Arsić

Uprkos tome što sve veći broj proizvođača pristaje na "ajfonizaciju" svojih uređaja, HONOR uspješno odolijeva pritiscima. Magic6 Pro donosi karakterističan izgled koji slučajni prolaznici sigurno neće pogrešno identifikovati, a koji se može uporediti samo sa prošlogodišnjim modelom. Naravno, to ne znači da je dizajn već viđen - naprotiv.

Simetrično zakrivljeni ekran i poleđina, kao i ravni metalni okviri koji se sužavaju na bokovima su karakteristika koja je zajednička za obje varijante telefona. Međutim, za razliku od zelenog modela koji implementira vještačku kožu na zadnjoj strani, oni koji ga žele u crnoj boji će dobiti "stakleni sendvič" čija poleđina je matirana. Srećom, razloga za brigu nema - obe boje uspješno sprečavaju zadržavanje tragova prstiju.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

U odnosu na prošlu godinu, najveću promenu izgleda vidimo u ostrvu sistema kamera. Moduli su i ovaj put postavljeni u trouglastoj formaciji ispod kružne, staklene površine, s tim da je ona sada okružena metalnim okvirima, a ne nezavisno izdignuta. Položaj ostrva je ostao isti - centriran u gornjoj polovini poleđine, van domašaja prstiju koji slučajno mogu "uletjeti" u kadar prilikom fotografisanja.

Izvor: Uroš Arsić

Kada je zaštita telefona u pitanju, HONOR je razvio sopstveno NanoCrystal Shield staklo. Trudimo se da ne ispuštamo telefone koje testiramo iz ruku, pa ćemo morati da vjerujemo kompaniji na riječ da je u pitanju rešenje koje je deset puta otpornije na padove. Drago nam je da je isto došlo sa fabrički apliciranom zaštitnom folijom, a drago nam je i da je kućište ponijelo IP68 oznaku, pa korisnici neće morati previše da brinu o korišćenju u blizini vode ili u prašnjavim okruženjima.

Na donjoj strani uređaja nalazi se USB-C port, otvor mikrofona, fiokica za SIM kartice, kao i jedan od zvučnika stereo sistema. Drugi zvučnik nalazi se u slušalicu, sa dodatnim otvorima na gornjem delu rama, tik pored IR diode koja služi za kontrolu drugih uređaja. Lijevi bok je potpuno prazan, dok se na desnom mogu pronaći klasični tasteri za kontrolu jačine zvuka i paljenje i gašenje telefona.

Ono što se ne vidi golim okom je podrška za eSIM kartice, mogućnost beskontaktnog NFC plaćanja, kao i implementacija naprednih vidova povezivanja - Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 i 5G.

HONOR Magic6 Pro EKRAN i ZVUČNICI

Ekran: LTPO OLED

Dijagonala: 6,8 inča

Rezolucija: 1.280 x 2.800 piksela

Brzina osvježavanja: Od 1 do 120 Hz

Osvetljenje: Do 5.000 nita

Prikaz: Dolby Vision, HDR10+

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Ukoliko je kvalitetan ekran nešto što vam je veoma važno u izboru novog telefona, odmah možemo da kažemo da displej Magic6 Pro modela predstavlja sam vrh ponude.

U pitanju je OLED panel masivnih dimenzija, koji se osvježava do svilenkasto glatkih 120 Hz, a koji, zahvaljujući LTPO tehnologiji, tu brzinu može da spusti do 1 Hz. Ovo ne znači samo da korisnici na raspolaganju imaju efikasan "always-on" režim - ova mogućnost takođe igra veliku ulogu u uštedi baterije prilikom svakodnevnog korišćenja telefona.

No, to je nešto što je krasilo i prošlogodišnji model. Daleko je impresivnija tvrdnja kompanije HONOR da se ekran osvjetljava do vrtoglavih 5.000 nita prilikom reprodukcije HDR sadržaja, kao i da PWM zatamnjivanje dostiže 4320 Hz - brojka koja je izuzetno važna za one sa osjetljivim vidom.

Uprkos tome što su karakteristike ekrana na papiru impresivne, nama je najvažnije kako se one prevode u realnu upotrebu, a HONOR je na ovom polju odradio izvanredan posao -prikaz je veoma oštar i detaljan, a boje su prava poslastica za oči. Nezavisno da li smo se kretali kroz interfejs, igrali igre, posmatrali slike ili puštali video, koristili ga na direktnoj sunčevoj svjetlosti ili u potpunom mraku, displej Magic6 Pro telefona nas je zaista oduševio.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Ljubiteljima naprednog prikaza će posebno značiti HDR10+ i Dolby Vision podrška, ali doživljaj gledanja omiljenih filmova nije potpun bez kvalitetne reprodukcije zvuka. Srećom, Magic6 Pro je i na ovom polju uspio da pogodi metu pravo u centar.

Hibridni sistem stereo zvučnika je veoma glasan, sa jasnim vokalima, odličnim visokim tonovima i primetnim prisustvom basa. Nesumnjivo jedno od najboljih rješenja koje smo imali priliku da čujemo u pametnom telefonu.

VIŠE O PERFORMANSAMA, SOFTVERU I KAMERAMA MAGIC 6 PRO TELEFONA PRONAĐITE NA NAREDNOJ STRANI ČLANKA.