REDMI BUDS 5 PRO: Ko kaže da dobre bežične slušalice koštaju više od 100 evra?

Tražite povoljne bežične slušalice koje nudi kvalitet zvuk i veliki broj funkcije? Možda su Redmi Buds 5 Pro baš za vas.

Postoji termin koji odlično opisuje ponudu kompanijeXiaomi, a to je "od igle do lokomotive". Od pametnih telefona, preko kućnih aparata, pa sve do IoT uređaja, veoma je teško pobrojati šta sve tehnološki gigant nudi kupcima - ponekad se i sami iznenadimo.