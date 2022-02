Kako da podesite da Android bolje radi: Duže trajanje baterije i dark mod za umorne oči

Izmjene u podešavanjima mogu da produže trajanje baterije, da donesu prednosti dark moda, te da naprave značajnu razliku za umorne oči.

Android telefoni dolaze s podešavanjima koja diktiraju kako uređaj radi, bez obzira koji je model u pitanju (isto naravno važi i za iPhone).

To što je neko podešavanja namjestio unaprijed ne znači da odgovaraju svakom korisniku, a dobra vijest je da mogu da se izmjene tako da se dobije što bolje iskustvo.

Da bi mogli da promjene određene opcije, korisnici prvo moraju da znaju gdje se nalaze, ali je važno da se ima na umu da nisu svi Android uređaji isti, pa opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača i verzije operativnog sistema.

Produžite trajanje baterije

Život s telefonom koji ima lošu bateriju može da bude vrlo komplikovan, ali srećom postoje koraci uz pomoć kojih situacija može da se popravi.

Što je ekran tamniji, to manje energije troši, tako da bi bilo dobro da se brightness nivo spusti ispod 50%. To može da se učini preko slajdera koji se nalazi u meniju u gornjem dijelu ekrana. Kod nekih telefona je ova funkcija namještena tako da se podešava automatski, pa je potrebno da se ode u Settings i da potraži „brightness“ ili „Display & brightness“ kako bi se to izmijenilo.

Pogledajte u galeriji kako izmene teku korak po korak:

Tu su i opcije preko kojih može da se promijeni količina energije koju aplikacije troše. Kod nekih Android telefona postoji posebna „Battery“ sekcija u podešavanjima, dok je kod drugih zakopana među ostalim opcijama (kod Samsung modela na primer). Male razlike dakle postoje kod različitih uređaja.

Ukoliko u podešavanjima postoji odvojen „Battery“ odjeljak, potrebno je da se klikne na njega da bi se dobile korisne informacije o tome koliko je energije preostalo, te koliko će sati baterija da potraje. Tu je i „Power saving Mode“, te „Ultra Power saving Mode“, spisak na kojem može da se vidi koliko koja aplikacija troši, te druge fine stvari.

Dark mod je dobra stvar

Još jedan način da se produži trajanje baterije, ali i da se odmore oči, jeste dark mod. Svi modeli koji rade uz pomoć verzije Android 10, te novijih, imaju ovu opciju (mada danas mnoge aplikacije imaju dark mod, pa starije Android verzije mogu tako da reše problem).

Google tvrdi da dark mod povoljno utiče na čulo vida, te da štedi bateriju, budući da je na OLED ekranima potrebno manje energije za prikazivanje tamnih pozadina. Opcija za podešavanje tamnog ekrana može da se nalazi na različitim mjestima – u zavisnosti od modela. Kod nekih telefona je u meniju na vrhu ekrana, dok je kod drugih neophodno da se ode u podešavanja i da se potraži Dark Mode, Dark Theme ili čak Night Mode (Samsung ga tako zove).

Pogledajte kako se podešva dark mod:

Pogledajte kako se podešava dark mod za Android (ali i za iOS) Izvor: Smart Life/ @YugaTech

Preporučuje se da dark mod bude stalno uključen, a na nekim telefonima može i da se programira, pa da bude uključen u određenom dijelu dana, ili da se mjenja u odnosu na to da li je jutro ili veče. Oči će svakako biti zahvalne.