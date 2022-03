Zaustavite automatsko učitavanje videa: Autoplay se isključuje brzo i lako, pogledajte vodič (VIDEO)

Evo kako u nekoliko jednostavnih koraka možete da se riješite napadnih snimaka, naravno ukoliko vam smetaju.

Unsplash/ NordWood Themes

Videi koji se automatski pokreću na društvenim mrežama i web sajtovima mogu da nerviraju, ali i da naprave ozbiljnije probleme (da potroše internet ili da krenu tokom nekom važnog sastanka).

Nažalost, ne postoji jedan taster koji može da ih isključi na svim aplikacijama, ali to ne znači da rješenja nema.

Svaka platforma ima sekciju na kojoj Autoplay može da se ukine, pa je potrebno da se promjene podešavanja kako bi se Facebook, YouTube, Twitter ili Instagram za Android oslobodili ove napasti.

Evo kako u nekoliko jednostavnih koraka možete da se rješite napadnih snimaka, naravno ukoliko vam smetaju.

Facebook

Podešavanja za Autoplay nisu na vidnom mjestu, ali ipak postoje. Kada je Facebook u pitanju, potrebno je da se otvori aplikacija, te da se klikne na tri horizontalne linije u gorenjem desnom uglu i da se izabere opcije Settings & Privacy, pa Settings. Tu se između ostalih nalazi i sekcija Media and Contacts, a u okviru nje i Autoplay opcija koja nudi tri mogućnosti, a posljednja – Never Auto-play videos – zauvijek rješava problem snimaka koji se sami pokreću.

@Northern Viking Everyday

Instagram

Kao i obično, potrebno je da se prvo otvori Instagram aplikacija, da se ode na profil, klikne na tri horizontalne linije u gornjem desnom uglu i potom na Settings. Onda se izabere Account, a potom Cellular data use. Tu se nalazi opcija Use less data (Data saver), a ako se uključi, aplikacija više neće automatski pokretati video snimke.

Instagram Autoplay

YouTube

Kada je YouTube u pitanju, poznato je da Autoplay može da se isključi u donjem desnom uglu svakog videa. U aplikaciji za Android ova opcija može da se ukine preko Settings > Auto-play > Auto-play next video.

Twitter

Da bi se Auto-play isključio u Android Twitter aplikaciji potrebno je da se klikne na profilnu fotografiju, te na Settings and privacy. U okviru te sekcije se nalazi i Accessibility, display and languages, kada se klikne na nju otvara se meni u kojem se nalazi i Data usage, a u njemu opcije za podešavanje video sadržaja, između ostalih i Video autoplay koji ima tri mogućnosti: Mobile data & Wi-Fi, Wi-Fi only i Never. Treća rješava sve probleme.

Twitter Autoplay

Firefox

Firefox aplikacija za Android takođe nudi mogućnost isključivanja automatskog pokretanja video sadržaja, a ako se otvori meni koji se nalazi u donjem desnom uglu, te klikne na Settings. U podešavanjima se između ostalih nalazi i sekcija Site permissions – kada se otvori u samom vrhu je Autoplay sekcija koja omogućava da se blokira samo audio, samo video, ili i audio i video. Kada se izabere željena opcija, problem je rešen.

