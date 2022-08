Ne sviđa vam se novi Gmail? Evo kako da vratite originalni izgled

O ukusima se ne raspravlja. Srećom, Google dozvoljava da još neko vrijeme koristite stari Gmail dizajn.

Izvor: Google

Google radi na novom dizajnu već nekoliko mjeseci. Još u martu, kompanija je nekim korisnicima donijela Gmail redizajn za veb, predstavljajući modernizovanu bočnu traku sa nekim ključnim funkcionalnim promenama. Sve u svemu, ovo je bio dobar korak ka čistijem interfejsu.

Prošle nedjelje, Gmail je svima donio potpuno novi izgled zasnovan na "Material You" dizajnerskom jeziku kompanije Google. U zavisnosti od vaše teme, Gmail će imati jedinstven izgled u vašem pregledaču. Ali šta raditi ako niste ljubitelj redizajna? To nije problem, postoji jednostavan način da se vratite na originalni izgled.

Kada kažemo "originalni", mislimo na prethodni dizajn koji ste imali prilike da koristite do sad, iako bi to moglo da zvuči kao da govorimo o ranim danima Gmail servisa. Ovaj proces je veoma jednostavan i zahtijeva samo par koraka sa vaše strane. Evo kako da se vratite na originalni Gmail prikaz:

Otvorite Gmail u pregledaču Kliknite na zupčanik u gornjem desnom uglu Kliknite na "Go back to the original Gmail view" Otvoriće vam se novo polje (ne morate upisati razlog vraćanja na stari dizajn), pritisnite "Reload"

Kada kliknete na Reload, vaš pregledač će osvežiti stranicu i prikazati stari izgled. Ukoliko ste u ovaj postupak ušli, a da niste dobili novi izgled, klikom na zupčanik će vam biti ponuđeno da isprobate novi izgled (Try out the new Gmail view). Ova mogućnost će vam biti dostupna čak i ako vratite originalni dizajn, te se uvijek možete predomisliti.