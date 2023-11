Instalirajte Google aplikacije na Huawei telefonima: Stiglo je potpuno novo rješenje

Zaboravite na virtuelizaciju i rad u posebnim okruženjima, novo rješenje donosi native Google aplikacije na Huawei telefone!

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Huawei telefoni su poznati po odličnom hardveru i još boljim kamerama, ali nedostatak Google servisa i izvornih Google aplikacija za mnoge predstavlja ozbiljan problem. U prethodne dvije godine smo vidjeli neka odlična rješenja, ali ne i savršena. Međutim, upravo se pojavio novi i do sada najbolji metod za instalaciju Google aplikacija, a zasluge idu microG Project timu, čije ime vam je sigurno poznato ako ste ikada instalirali YouTube Vanced.

Nakon GSpace aplikacije, najbolje što su korisnici Huawei uređaja imali na raspolaganju bio je Gbox. Ipak, nijedno od ova dva rješenja nije nudilo izvorne (native) Google aplikacije, zbog čega su umjeli da se jave sitni problemi u radu. Srećom, microG metod ispravlja upravo to - nema virtuelizacije, nema rada u posebnim okruženjima, sve što se instalira funkcioniše potpuno isto kao i na svim drugim Android telefonima!

Ipak, prije nego što vam pokažemo kako da instalirate native Google aplikacije, važno je da napomenemo dvije stvari. Prva je da microG rješenje u momentu pisanja ne funkcioniše na svim Huawei uređajima. Kako je proces bio uspješan na Huawei P60 Pro, a nije na Huawei Mate 50 Pro, djeluje da je razlog verzija softvera, odnosno da je za uspješnu instalaciju neophodno da telefon pokreće EMUI 13.1.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Druga stvar je da ovo nije uputstvo za instalaciju Google Play prodavnice, već isključivo native Google aplikacija. Google Play ne funkcioniše, kao ni Google Pay. U listi ispod možete da vidite koje aplikacije provjereno besprijekorno rade:

Google

Gmail

Gboard

YouTube

YouTube Music

YouTube Kids

Google Chrome

Google Maps

Google Photos

Google Drive

Google Meet

Google Calendar

Google Chat

Google News

Google Earth

Google Keep

Google Docs

Google Sheets

Google Slides

Google Translate

Ukoliko ispunjavate uslov koji smo gore naveli, evo kako da instalirate native Google aplikacije na svoj Huawei telefon.

Preuzimanje i instaliranje microG servisa

Prvo što je potrebno da uradite jeste da putem mobilnog pregledača posjetite zvaničnu microG Project stranicu, a zatim pratite sljedeće korake:

Na microG sajtu dodirnite meni u gornjem desnom uglu, a zatim "Download"

U "Direct downloads" sekciji preuzmite "Services Framework Proxy" fajl i instalirajte ga

U "Alternate downloads" sekciji preuzmite "com.google.android.gms-hw" i instalirajte ga

U "Alternate downloads" sekciji preuzmite "com.android.vending-hw" i instalirajte ga

"HW" oznaka je skraćenica za Huawei, te je važno da preuzimate tačno navedene fajlove. Ako ste ih uspješno preuzeli i instalirali, vrijeme je da pređemo na podešavanje microG servisa.

Podešavanje microG servisa

Instalacija microG komponenti je zapravo instalacija sistemskih aplikacija, pa njihove ikonice nećete vidjeti na početnom ekranu. Kako biste započeli podešavanje servisa, neophodno je da otvorite Settings > Apps & services > Apps > microG Services, dodirnete ikonicu zupčanika u gornjem desnom uglu, a zatim pratite sljedeće korake:

U microG Services podešavanjima otvorite opciju "Self-Check

Potrebno je da date dozvole za sve tražene stavke koje nisu štiklirane, i to dodirom na ime stavke, a ne na kvadratić

Za "approxite location" izaberite "ALLOW ONLY WHILE IN USE"

Za "precise location" izaberite "CHANGE TO PRECISE LOCATION"

Za "access location in the background" dodirnite "Permission manager", pa "Allow all the time", a zatim se vratite nazad

Za ostale stavke dodirnite "ALLOW", s tim da je za posljednju, odnosno "draw over other apps" stavku neophodno da pronađete microG Services u listi, uključite "Draw over other apps" opciju, a zatim se vratite nazad

Ukoliko su sve stavke uspješno štiklirane, vratite se u microG Services podešavanja kako biste dodali svoj Google nalog:

U microG Services podešavanjima dodirnite na "Account" opciju

Ulogujte se u svoj Google nalog unošenjem odgovarajućeg mejla i lozinke

Vratite se u Settings, odnosno u podešavanja samog telefona

Pronađite i tapnite na "Users & accounts" opciju

U "PERSONAL" sekciji dodirnite na "Google" nalog, a zatim otvorite "Legacy settings"

Uključite "Allow apps to find accounts" opciju

Ovim ste uspješno instalirali microG servise i preduzeli sve neophodne korake koji će omogućiti Google aplikacijama da rade na vašem Huawei telefonu. Sada je neophodno da preuzmete prodavnicu odakle ćete preuzimati i ažurirati Google aplikacije, a mi preporučujemo da to bude Aurora Store.

Preuzimanje, instaliranje i podešavanje Aurora Store

Kako biste preuzeli Aurora prodavnicu, potrebno je posjetite zvaničnu stranicu, a zatim pratite sljedeće korake:

Skrolujte dok ne pronađete "Downloads" sekciju, a zatim dodirnite na "F-Droid link"

Skrolujte dok ne pronađete "suggested" verziju aplikacije, a zatim izaberite "Download APK"

Instalirajte Aurora Store

Nakon uspješne instalacije Aurora prodavnice, istu otvorite i započnite proces inicijalnog podešavanja:

Na prvog koraku dodirnite "Next"

Na drugom koraku provjerite da li je selektovan "Session installer". Ukoliko jeste, dodirnite "Next"

Ukoliko ne želite da mijenjate temu prodavnice, na trećem i četvrtom koraku takođe dodirnite "Next"

Na petom koraku je neophodno da izaberete otvaranje podržanih linkova, a to ćete učiniti dodirom na "play.google.com" polje, a zatim na "Unverified links"

U donjem dijelu ekrana tapnite na dugme "ADD", izaberite "market.android.com" i "play.google.com", a zatim se vratite nazad i dodirom na "Next" pređite na šesti korak

Dodirnite "Installer Permission" polje, uključite "Allow app installs" i vratite se nazad

Dodirnite "External Storage Manager" polje, pronađite Aurora Store u listi, uključite "Allow access to all files" i vratite se nazad

Dodirnite na dugme "Finish"

Nakon uspješno obavljenog inicijalnog podešavanja, Aurora Store će vas pitati da li želite da nastavite tako što ćete se ulogovati u svoj Google nalog ili ćete koristiti Anonymous režim. Kako je Aurora Store rješenje otvorenog koda, odnosno alternativan način za pristup Google Play prodavnici, mi smo se ulogovali, ali vi ne morate ako ne želite - odluka je na vama.

Kada ste dobili pristup Aurora prodavnici, neophodno je da istu spriječite da ažurira Google Play servise:

U donjem desnom uglu izaberite "Updates" opciju

Zadržite prst na "Google Play services" - ni slučajno nemojte pritisnuti "Update" polje

Iz novootvorenog menija na dnu ekrana izaberite opciju "Add to Blacklist"

Kako bi Google aplikacije funkcionisale pravilno, neophodno je da u "Apps" sekciji dodirnete ikonicu za pretragu, a zatim pretražite i instalirate "Android System WebView". Nakon što ste ovo učinili, slobodno možete pretraživati i instalirati ostale Google aplikacije, koje će funkcionisati potpuno isto kao i na drugim Android telefonima.

NAPOMENA: Kako bi Google Maps aplikacija besprijekorno radila, potrebno je da joj dozvolite da u svakom momentu ima pristup vašoj lokaciji u podešavanjima telefona. To možete učiniti odlaskom u Settings > Apps & services > Apps > Maps, a zatim u "Permissions" sekciji dodirnite "Location", pa "All the time".