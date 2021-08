Aktivirajte opciju za pametno punjenje baterije: Produžite životni vijek telefona i povećajte broj ciklusa punjenja

Ako i vaš telefon ima opciju za pametno punjenje baterije - aktivirajte je.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Baterije mobilnih telefona neće skoro dobiti značajno povećanje kapaciteta.

S druge strane brzo punjenje je probilo sve granice očekivanih vrijednosti - od 30 i 33 vata, preko 66 vati stigli smo već do serijske proizvodnje punjača od 120 vati, čak su i bežični punjači stigli do 80 i 100 vati.

Neminovnost ubrzavanja punjenja je skraćivanje životnog vijeka baterije.

Degradacija osnovne komponente svakog telefona dešava se polako, ali već nakon godinu dana neobazrivog punjenja pokazaće prve jasne znakove ove pojave.

Baterija će se prazniti brže, autonomija telefona će se skratiti i to može da dovede do toga da morate da je zamijenite. Nažalost, današnji telefoni su zaptiveni u potpunosti, što zbog vodootpornosti i otpornosti na prašinu, a što zbog toga jer je proizvođačima tako jeftinije i lakše. Jednom kad se otvori telefon, čija su leđa lijepljena i koji nije baš predviđen za otvaranje teško da će sve biti na svom mjestu kao ranije.

Svaki iole veći proizvođač telefona zbog ovoga ugrađuje opciju pametnog punjenja baterije, koja bi mogla da bude krucijalna u održavanju baterije na maksimalnom nivou sposobnosti.

S obzirom na to da i dalje najveći broj nas bateriju puni najčešće noću proizvođači su smislili metode, koji tokom noći brzo punjenje usporavaju na standardno ili jednostavno isključuju u određenom trenutku kako bi se tokom noći baterija punila iz više ciklusa i postepeno.

Pametno punjenje se obično nalazi u Android glavnom meniju (Settings / Podešavanja) i pod, logično, Battery tj. Baterija. Mi smo ovu opciju aktivirali na Huawei Mate 40 Pro i na Samsung Galaxy Z Flip3 5G telefonima. Ovi proizvođači imaju drugačiji pristup pametnom punjenju.

Huawei primjenjuje vještačku inteligenciju, koja uči o tome kako koristite telefon i puni je samo do 80% kad algoritam pretpostavi da vam pun kapacitet baterije neće biti potreban. Na ekranu ćete dobiti poruku da je baterija napunjena do 80% i da je punjenje stalo iako je telefon i dalje na punjaču. Ako vam je punjenje potrebno samo kliknite na Nastavi i punjenje kreće, a kako se Mate 40 Pro puni brzinom od 66 vati za manje od 20 minuta imaćete bateriju punu do vrha.

Ovo je opcija koja je dostupna na najvećem broju Huawei telefona - Mate 30 i 20, P30 i P20 i mnogim drugim i potražite je u svom telefonu i aktivirajte.

Druga mogućnost jeste da se ograniči kapacitet napunjenosti baterije na oko 85%. To skraćuje dnevnu autonomiju, ali produžava trajanje baterije. Ova opcija nije aktivirana sama po sebi i korisnik mora sam da je aktivira.

S druge strane Samsung nudi klasično upravljanje pametnim punjenjem. Na raspolaganju su vam opcije za isključivanje brzog bežičnog i punjenja punjačem, kao i zaštita baterije putem punjenja do 85%.

Kad se isključi brzo punjenje telefon se puni sporije, logično, ali se baterija čuva od smanjenja kapaciteta i preranog crkavanja. Ako vam brzo punjenje nije potrebno i svakako punite telefon samo noću ili na poslu - isključite ga, nema potrebe da opterećujete bateriju.

Ako koristite neki drugi telefon potražite neke od ovih opcija u meniju i aktivirajte ih u skladu s vašim potrebama - mogu da vam budu od pomoći.