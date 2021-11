Istina o punjenju telefona: Stari trik zaista pomaže kad vam je to najpotrebnije

Tvrdnje da se telefon brže puni kad je u određenom režimu je zapravo istinita.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Od kada je mobilnih telefona od tada traju i prepirke oko toga kako treba formirati bateriju (a ne bi trebalo!) i kako se pravilno puni mobilni telefon tj. njegova baterija.

U moru trikova izdvaja se jedan banalan, koji većina korisnika ismeje - punite telefon u režimu letenja.

Ispostavlja se da se telefon na punjaču, u režimu letenja zaista brže puni.

Ako je vjerovati CNet istraživanjima telefon se do pola kapaciteta baterije prosječno napuni do 11 minuta brže kad je aktivan Airplane mode, nego kad nije i do pet minuta ukupno.

Ovo se dešava jer mnogi punjači i sistem zaštite baterije usporavaju punjenje na 80 ili više procenata napunjenosti baterije, zbog čega se ukupna brzina punjenja pri AIrplane mode režimu smanjuje na četiri, pet minuta.

Kad se u stisci s vremenom i jednostavno nemate kako da ubrzate punjenje, a baterija je već u crvenoj zoni - uključite Airplane mode i ne čačkajte telefon svakih minut, dva. Bez obzira na to što povećanje brzine punjenja nije ogromno svaki minut može da vam bude od pomoći, dok ne dočekate trenutak da telefon napunite u potpunosti.

Airplane mode isključuje Bluetooth vezu u potpunosti, Wi-Fi vezu, prekida komunikaciju telefona sa baznom stanicom (u narodu se to još zove isključiti mrežu) i onemogućava GPS servis da određuje poziciju telefona u odnosu na bazne stanice u okruženju (jer GPS češće tako određuje vašu lokaciju, nego putem satelita). Nema nikakve tajne, sve je prilično jasno i logično, pa je ovaj naizgled banalan savjet, zapravo - istinit…

Ili jednostavno uložite u mobilni punjač tj. power bank.

(Mondo)