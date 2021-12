Opasnosti iz Google kalendara: Važno je stalno biti na oprezu

Blokiranje nepoželjnih poziva je postalo moguće zahvaljujući tome što su sređena „Automatically add invitations” podešavanja.

Google Calendar je odavno sastavni dio mnogih života, posebno onih koji su zatrpani brojnim obavezama.

Ispostavilo se da pored poželjnih, u kalendaru mogu da završe i potencijalno opasne pozivnice.

Korisnici su od kompanije Google nedavno dobili mogućnost da blokiraju sumnjive pozivnice, što je korisno jer se često radi o phishing napadima i drugim malicioznim kampanjama.

Blokiranje nepoželjnih poziva je postalo moguće zahvaljujući tome što su sređena „Automatically add invitations” podešavanja, pa oni koji koriste kalendar sada mogu da biraju da se događaji uvijek automatski dodaju, ili samo onda kada je vlasnik dolazak potvrdio mejlom.

Zahvaljujući sređenim opcijama kalendar se ažurira uz manje ručnog rada, između ostalog i zbog toga što se neželjene pozivnice više ne pojavljuju u tabeli. Da bi se podešavanja sredila tako da korisnik bude bezbjedan od cyber napadača i njihovih malicioznih linkova, potrebno je da se uđe na Open Google Calendar > Go to settings > Scroll to event settings > Add invitations to my calendar, i da se klikne na opciju „Only have them automatically added if you have RSVP’d in the email event invitation“.

Promjena je stigla i na privatne i na premijum poslovne naloge, što bi korisnike trebalo da štiti od malicioznih napada koji na Google kalendaru nisu ništa novo. Phishing napadi su ozbiljna stvar, budući da prema posljednjim istraživanjima svaki treći zaposleni koji nije prošao bezbjednosnu obuku nasjeda na ove prevare. U igri su osjetljive informacije, poput lozinki i podataka o kreditnim karticama, pa je neophodno da se stalno bude na oprezu.